La Hongrie s’oppose à une nouvelle aide européenne de l’UE à l’Ukraine. Un nouveau sommet tentera de changer cela

BRUXELLES (AP) — Les dirigeants de l’Union européenne lors d’un sommet jeudi se concentreront sur le seul État membre qui bloque un programme de soutien de guerre de 50 milliards d’euros (54 milliards de dollars) pour l’Ukraine : la Hongrie, le pays du bloc avec le liens les plus étroits avec la Russie.

Près de deux ans après que le président russe Vladimir Poutine a lancé l’invasion de l’Ukraine, la guerre a pris un nouveau tournant. se retrouver dans une quasi-impasse et l’Ukraine a désespérément besoin d’une aide financière.

“La conclusion d’un accord est vitale pour notre crédibilité, et notamment pour notre engagement à apporter un soutien constant à l’Ukraine”, a déclaré le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, dans sa lettre d’invitation aux dirigeants du bloc des 27 membres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait y participer par un discours vidéo, selon le bureau de Michel.

Cette aide nécessite un soutien unanime. Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban y a opposé son veto lors d’une réunion. précédent sommet en décembre et continue de s’y opposer.

« En décembre, on avait encore un peu de temps. Mais à partir du mois de mars, l’Ukraine va commencer à rencontrer des difficultés selon les institutions financières internationales », a prévenu un haut diplomate européen avant la réunion à Bruxelles. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat, conformément aux pratiques de l’UE.

Pour la plupart des pays de l’UE, aider l’Ukraine est crucial pour protéger le bloc des menaces russes et maintenir sa crédibilité sur la scène mondiale.

« L’Ukraine est sur le sol européen. C’est un pays européen. Et si nous voulons une Europe pacifique et stable, nous devons être crédibles en termes de sécurité et de défense vis-à-vis de tous nos voisins », a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Orban a suscité la colère à plusieurs reprises des dirigeants de l’UE depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022. Il a critiqué les sanctions de l’UE contre la Russie comme étant largement inefficaces et contre-productives. Il a poussé à des pourparlers de paix entre Moscou et Kiev, sans toutefois détailler ce que cela pourrait signifier pour l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Lors du précédent sommet de l’UE, Orban n’a toutefois pas empêché l’UE d’entamer des négociations d’adhésion avec l’Ukraine.

Inquiet du recul démocratique Par le gouvernement d’Orban, l’UE a gelé l’accès de la Hongrie à des dizaines de milliards d’euros de fonds. La Hongrie, avec ses propres préoccupations économiques, a réagi en opposant son veto à certaines décisions politiques de l’UE.

Au lieu de débloquer la nouvelle aide à l’Ukraine, Orban a proposé de la diviser en tranches annuelles et d’introduire un mécanisme de révision. Mais cette idée n’a pas été bien accueillie car elle permettrait à Orban de bloquer l’argent plus tard.

Si l’impasse persiste, cela ne signifiera pas que l’Ukraine sera soudainement privée de l’aide de l’UE. Le diplomate européen a déclaré que les dirigeants veilleraient à ce que cela n’ait pas d’impact sur l’Ukraine à court terme.

Les 26 autres pays pourraient décider, sur une base volontaire, de découpler l’aide du budget de l’UE. Mais ce n’est pas leur option préférée car elle nécessiterait l’approbation de plusieurs parlements nationaux, ce qui créerait davantage d’incertitude.

Un autre scénario pourrait voir les dirigeants européens prolonger d’un an les 18 milliards d’euros (19,5 milliards de dollars) d’aide financière qu’ils ont fournis en 2023 à l’Ukraine dans le cadre d’un autre programme, et les compléter par des prêts supplémentaires. Cela pourrait être adopté à la majorité qualifiée, ce qui signifie que la Hongrie ne pourrait pas l’arrêter.

Au total, le soutien de l’UE à l’Ukraine depuis le début de la guerre s’élève à quelque 85 milliards d’euros (92 milliards de dollars), selon les chiffres de l’UE. Cela comprend plus de 40 milliards d’euros (43 milliards de dollars) pour soutenir l’économie ukrainienne, environ 27 milliards d’euros (29,2 milliards de dollars) en mesures d’assistance militaire et plus de 17 milliards d’euros (18,4 milliards de dollars) pour aider les États membres de l’UE à soutenir les Ukrainiens fuyant la guerre.