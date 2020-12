Il y a une chance que le budget de l’UE en difficulté soit approuvé lors du sommet des dirigeants de l’UE, car la Hongrie a signalé qu’un compromis sur l’état de droit verra Budapest et Varsovie lever leur veto.

« Il y a un compromis, qui est acceptable pour l’Allemagne et qui répond aux conditions de la Hongrie et de la Pologne, par conséquent, il y a une chance que nous puissions réserver cette victoire au sommet de l’UE d’aujourd’hui et les chefs d’État et de gouvernement peuvent approuver les documents … à l’unanimité », Le ministre hongrois du bureau du Premier ministre, Gergely Gulyas, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi avant la réunion entre les dirigeants de l’UE.

Ledit compromis contient «Toutes les garanties importantes» la Hongrie et la Pologne ont demandé, a déclaré Gulyas, révélant qu’il comprend un arrangement selon lequel aucune procédure d’état de droit n’aurait lieu avant au moins 2023.

Aussi sur rt.com La Hongrie et la Pologne acceptent le projet de budget allemand de l’UE après l’impasse sur l’état de droit – Rapports

Mercredi, la Pologne a également déclaré qu’un accord préliminaire avec l’UE avait déjà été rédigé.

«Un accord préliminaire est déjà esquissé», A déclaré le président polonais Andrzej Duda. «Les travaux et les discussions se poursuivent, cet accord est le résultat d’efforts très acharnés des parties polonaise et hongroise, mais aussi de la présidence allemande.»

La Hongrie et la Pologne ont récemment été en désaccord avec le reste du bloc, car elles ont choisi de mettre leur veto à son budget de sept ans. Outre le budget, les deux pays ont également bloqué un fonds de secours contre les coronavirus de 750 milliards d’euros.

Varsovie et Budapest se sont opposées à l’accord de financement sur une disposition liée qui aurait permis à Bruxelles de retenir des fonds aux nations qui ne respectent pas les normes de l’Etat de droit de l’UE. Les deux pays avaient été pris pour cible par l’UE, craignant de vouloir porter atteinte à la liberté de la presse et rendre le pouvoir judiciaire moins indépendant.

Aussi sur rt.com La Hongrie et la Pologne maintiennent leur veto sur le budget de l’UE et le fonds de relance – Budapest

La Pologne et la Hongrie, cependant, ont toujours nié que l’une quelconque de leurs politiques porte atteinte aux principes de l’État de droit, accusant Bruxelles de s’ingérer dans leurs affaires intérieures.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!