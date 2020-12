Un ministre hongrois a rejeté une décision de justice de l’UE comme «sans objet», après avoir déclaré que la Hongrie avait enfreint les règles européennes en refusant aux migrants vulnérables le droit de demander l’asile et en expulsant de force des personnes vers la frontière.

Dans une publication sur Facebook jeudi, la ministre hongroise de la Justice, Judit Varga, a déclaré que le maintien du contrôle des frontières du pays était vital pour garantir la souveraineté de la Hongrie. «Un État millénaire».

Les commentaires de Varga faisaient suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, annoncé plus tôt jeudi, qui déclarait que «La Hongrie a manqué à ses obligations en vertu du droit de l’UE.»

La décision concernait spécifiquement le fait que la Hongrie n’avait pas réussi à protéger les migrants et les réfugiés vulnérables en leur refusant le droit de demander l’asile et en expulsant de force des personnes vers la frontière serbe pendant la crise des migrants, qui a culminé en 2015.

«La décision rendue aujourd’hui par la Cour de justice de l’Union européenne est devenue sans objet, les circonstances en cause dans la présente procédure n’existant plus,» Varga a écrit.

La ministre a continué de souligner l’engagement de son gouvernement à protéger ses frontières, ainsi que celles de l’Europe.

«La Hongrie ne sera hongroise … que tant que ses frontières resteront intactes. Par conséquent, non seulement notre statut d’État millénaire, mais aussi l’avenir de nos enfants nous obligent à protéger nos frontières ». Varga a ajouté.

Au plus fort de la crise en 2015, le président Viktor Orbán a ordonné aux autorités hongroises d’ériger une barrière et de fermer la frontière sud du pays avec la Serbie non membre de l’UE.

Cette politique, largement critiquée à l’époque, a bloqué une route vers l’Europe pour des centaines de milliers de migrants, piégeant des personnes dans des zones dites de transit de migrants.

La police hongroise a également expulsé de force de nombreux migrants vers «Une bande de terre dénuée de toute infrastructure» à la frontière serbe – une décision qui a été critiquée par le tribunal de l’UE.

La décision de justice oblige la Hongrie à modifier sa politique sur la question en cause ou à faire face à une sanction financière, bien que le gouvernement affirme avoir déjà fermé les zones de transit concernées.

Entre-temps, mardi, la Commission européenne a envoyé une lettre de mise en demeure à la Hongrie, ordonnant au gouvernement d’Orbán de remédier à la non-conformité de la loi hongroise sur l’asile avec le droit de l’UE sous peine de poursuites judiciaires.

