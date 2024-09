La Hongrie rejette l’« hystérie » de l’UE concernant les règles de visas pour les Russes et les Biélorusses

Les bombardements russes sur la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, le 7 septembre, ont tué cinq personnes, ont indiqué les autorités régionales.

Trois hommes âgés de 24 à 69 ans ont été tués dans la ville de Kostyantynivka, a déclaré le gouverneur de Donetsk Vadym Filashkin sur Telegram. Quatre personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.

Briefing en direct : l’invasion de l’Ukraine par la Russie RFE/RL Briefing en direct vous donne tous les derniers développements sur l’invasion à grande échelle de la Russie, la contre-offensive de Kiev, l’aide militaire occidentale, la réaction mondiale et le sort des civils. Pour toute la couverture de la guerre en Ukraine par RFE/RL, Cliquez ici.

Deux hommes d’une cinquantaine d’années auraient été tués lors de bombardements près de la ville de Toretsk, à environ 20 kilomètres au sud-est de Kostyantynivka.

La chaîne de télévision publique Suspilne a cité Anastasia Medvedeva, porte-parole du bureau du procureur général de Donetsk, affirmant qu’une quatrième personne avait été blessée lors de l’attaque de Kostyantynivka – une femme de 57 ans qui a subi une blessure par éclat d’obus et une blessure à la tête.

Medvedeva a déclaré que les deux personnes tuées à Toretsk étaient des hommes âgés de 52 et 53 ans.

La ville de Khariv a également été bombardé Le parquet général de la région a indiqué que les locaux d’une entreprise privée et neuf véhicules ont été endommagés et qu’un agent de sécurité de 61 ans a été blessé.

Un immeuble résidentiel a pris feu et dix maisons ont été endommagées dans le village de Mala Danylivka, dans la région de Kharkiv. Quatre personnes ont été blessées, trois femmes et un homme.

Plus tôt dans la journée du 7 septembre, un important incendie dans un dépôt d’armes a poussé les autorités locales à évacuer quelque 600 personnes dans la région de Voronej, dans le sud-ouest de la Russie.

Le gouverneur Aleksandr Gusev a déclaré sur Telegram que l’incendie dans le district d’Ostrogoz de la région avait été causé par débris d’un drone. Gusev a déclaré que les habitants de plusieurs colonies voisines ont été évacués en lieu sûr et qu’aucun blessé n’a été signalé.

Des vidéos montrant un grand incendie et dans lesquelles on peut clairement entendre des explosions ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Le ministère russe de la Défense, tout en rapportant que des drones ukrainiens avaient été abattus au-dessus des régions de Belgorod et de Koursk, dans le sud-ouest de la Russie, n’a fait aucune mention d’attaques de drones dans la région de Voronej.

Fin août, Gusev a annoncé l’évacuation d’environ 600 habitants du district d’Ostrogoz, dans la région de Voronej, après que des drones abattus ont provoqué des incendies et la détonation d’explosifs qui ont duré près de deux jours.

En Ukraine, l’armée de l’air a annoncé le 7 septembre que les défenses aériennes avaient été déployées dans tout le pays pour se défendre contre une attaque massive de drones menée pendant la nuit par la Russie. L’armée de l’air a déclaré que 67 drones à longue portée avaient été abattus.

Dans la soirée du 6 septembre, une personne a été tuée dans la ville de Pavlohrad, au sud-est de la région de Dnipropetrovsk, à la suite de frappes de missiles, et 64 personnes ont été blessées dans la région.

Les forces russes continuaient également à avancer vers la ville stratégique de Pokrovsk, dans la région ukrainienne de Donetsk, où le service ukrainien de RFE/RL a capturé des images près de la ligne de front montrant le village de Novohrodivka en feu.

Le ministère russe de la Défense a annoncé le 7 septembre que ses forces avaient pris le contrôle du village de Kalynove, situé à seulement 25 kilomètres au sud-est de Pokrovsk, un centre d’approvisionnement et de logistique clé pour les troupes de première ligne ukrainiennes.

La Russie avance depuis des mois vers Pokrovsk, ce qui a entraîné l’évacuation de la ville, dans le cadre de son objectif de conquérir toute la région du Donbass. La Russie a également bombardé l’Ukraine à travers tout le pays avec des missiles et des drones, dont un sur une base militaire de la ville centrale de Poltava le 3 septembre, qui a tué au moins 55 personnes et en a blessé plus de 300.

Les funérailles des victimes ont eu lieu le 7 septembre lors d’une cérémonie solennelle.

Une frappe russe majeure le 4 septembre, un jour seulement après l’attaque de Poltova, a tué sept personnes dans la ville de Lviv, à l’ouest du pays.

L’Ukraine, quant à elle, a occupé plus de 1 300 kilomètres carrés et affirme avoir tué ou blessé environ 6 000 soldats russes lors d’une incursion surprise lancée le mois dernier dans la région occidentale de Koursk, en Russie.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, récemment promu au grade de général Oleksandr Syrskiy, a déclaré cette semaine qu’il considérait l’incursion de Koursk comme un succès car elle avait réduit la menace d’attaques russes. Syrskiy a également reconnu que la situation autour de Pokrovsk était difficile mais que les forces ukrainiennes avaient réussi à enrayer l’offensive russe dans cette région.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a appelé le 6 septembre ses partenaires alliés, lors d’une réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine en Allemagne, à autoriser l’Ukraine à utiliser les armes données pour frapper plus profondément sur le territoire russe.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré après la réunion qu’aucune arme militaire ne serait à elle seule décisive pour permettre à l’Ukraine de vaincre l’invasion à grande échelle de la Russie et que l’utilisation d’armes américaines données pour des frappes à longue portée contre la Russie ne renverserait pas le cours de la guerre en faveur de l’Ukraine.

Austin a déclaré que la Russie avait déplacé ses bombes planantes vers des positions hors de portée des systèmes de missiles tactiques de l’armée américaine (ATACMS) et que l’Ukraine elle-même disposait de capacités importantes pour attaquer des cibles à longue portée.

Avec un reportage d’AP