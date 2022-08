La Hongrie règle le projet de loi de la Russie avec l’Ukraine pour rétablir les flux de pétrole

Les autorités de ces trois pays ont déclaré mardi que les livraisons de pétrole russe à partir de l’oléoduc s’étaient arrêtées la semaine dernière en raison de problèmes bancaires “techniques” liés aux sanctions que l’Europe avait imposées à la Russie pour la punir d’avoir envahi l’Ukraine en février.

“Cela semble être juste un autre exemple du” tir ami “des sanctions qui va blesser certains pays européens, en l’occurrence la Hongrie”, a déclaré Vitaly Yermakov, chercheur principal à Oxford Energy, dans un e-mail. “Sanctionner l’activité économique est une arme contondante qui peut avoir des conséquences imprévues.”

Dirigés par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, les trois pays avaient fait pression pour que le pétrole livré par pipeline, et non par pétroliers, soit exempté de la décision de l’Union européenne de commencer à interdire les importations de pétrole russe plus tard cette année.

Tous trois dépendent fortement du pétrole russe pour alimenter leurs économies, mais pas plus que la Hongrie. MOL, qui est l’une des entreprises les plus importantes et les plus rentables du pays, a annoncé en avril qu’elle verserait des dividendes de 652 millions de dollars à ses actionnaires.