La Hongrie redouble d’efforts pour aider l’Ukraine – Euractiv

La Hongrie a redoublé d’exigences jeudi 18 janvier pour que le soutien de l’UE à l’Ukraine soit réexaminé chaque année, se réservant effectivement un droit de veto, alors que les négociations entre les États membres de l’UE sur cette question se poursuivent avant le sommet décisif du 1er février.

« Si nous voulons aider l’Ukraine, faisons-le en dehors du budget de l’UE et sur une base annuelle ! C’est la seule position démocratique à cinq mois des élections”, a écrit le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Xfaisant référence aux élections du Parlement européen de juin.

Sa proposition contraste fortement avec un récent appel de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à fournir aux Ukrainiens un « financement prévisible tout au long de 2024 et au-delà » pour aider le pays à retrouver « le territoire qui lui revient ».

L’UE “confiante” dans l’accord avec la Hongrie sur l’aide à l’Ukraine, mais l’incertitude demeure La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi (17 janvier) lors d’une séance plénière du Parlement européen qu’elle était « confiante » dans sa capacité à amener la Hongrie à abandonner son veto sur l’aide à l’Ukraine lors d’un sommet décisif le 1er février, mais la nouvelle alliance en devenir de Budapest pourrait encore compliquer les choses.

Les commentaires d’Orbán interviennent alors que les ambassadeurs de l’UE s’efforçaient de trouver un compromis lors de leur réunion régulière à Bruxelles, alors que la pression augmente sur la Hongrie pour qu’elle lève ses objections au financement de l’Ukraine.

La majorité des États membres de l’UE sont opposés à une décision sur cette question sur une base annuelle, estimant que cela priverait l’Ukraine de sa capacité de planification à long terme et donnerait effectivement à Budapest la possibilité d’un « veto annuel ».

Budapest a également formulé une demande sans rapport concernant les fonds de relance (RRF) du bloc contre le COVID-19.

Mercredi 17 janvier, les législateurs européens ont exhorté la Commission européenne et les États membres à rester fermes face au leader nationaliste hongrois et à ne pas décaisser les fonds européens gelés en raison de problèmes liés à l’État de droit.

Dans son message, Orbán a critiqué les politiciens « libéraux » pour vouloir « donner de l’argent à l’Ukraine sur quatre ans », affirmant qu’il serait « antidémocratique » de le faire juste avant les élections européennes de juin.

A Budapest, le chef de cabinet d’Orbán, Gergely Gulyas, a minimisé les chances d’une avancée décisive avant le sommet.

“Les positions sont très divergentes, il n’est donc pas certain qu’un accord soit trouvé”, a déclaré Gulyas aux journalistes jeudi.

« Ce ne serait pas non plus une tragédie », a-t-il déclaré, suggérant qu’« une solution à 26 partis » n’impliquant pas la Hongrie était possible.

La pression augmente sur la Hongrie pour qu’elle lève ses objections au financement de l’Ukraine Alors que Bruxelles s’efforce de résoudre le blocus hongrois depuis que le Premier ministre Viktor Orbán a opposé son veto au programme d’aide de l’UE à l’Ukraine en décembre, les responsables du bloc ont maintenant préparé un compromis potentiel en échange de l’abandon de son veto.

Des arrangements alternatifs pourraient inclure des options visant à prolonger le programme de prêt existant pour 2023 jusqu’à un an, à lever une dette commune adossée à des garanties nationales ou à créer un véhicule financier spécial pour décaisser des subventions, selon plusieurs diplomates et responsables de l’UE au courant des discussions.

Mais de nombreux États membres de l’UE préféreraient éviter les arrangements alternatifs visant à contourner la Hongrie.

Alors qu’Orbán était seul lors du dernier sommet de l’UE en décembre, la question désormais posée à Bruxelles est de savoir s’il restera seul en février, car certains diplomates européens craignent que la nouvelle alliance en gestation de Budapest avec le Premier ministre slovaque Robert Fico ne complique encore les choses. .

[Edited by Zoran Radosavljevic]

