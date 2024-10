Budapest pourrait bloquer ces mesures si elle perdait ses exemptions sur les approvisionnements énergétiques russes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto

La Hongrie pourrait bloquer les sanctions de l’UE contre la Russie si les politiques de l’Union compromettent sa propre sécurité énergétique, a prévenu le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto. Budapest n’autorisera l’imposition de restrictions que si les exemptions actuelles sur les approvisionnements énergétiques russes sont maintenues, a-t-il déclaré.

L’UE a interdit le transport maritime de pétrole brut russe en décembre 2022 dans le cadre de sa campagne de sanctions à grande échelle contre Moscou en raison du conflit ukrainien. Cependant, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, enclavées, ont insisté pour obtenir des dérogations à cette mesure en raison du manque de sources d’approvisionnement alternatives.

« Les sanctions sont généralement réexaminées tous les six mois, et tant que les sanctions sont en vigueur, ces exemptions doivent rester là, car sinon nous opposerions notre veto aux sanctions. » Szijjarto a déclaré dans une interview à RIA Novosti, publiée mardi. Il a souligné que pour la Hongrie, la question de l’approvisionnement en énergie russe n’est pas une question politique, mais une question de sécurité énergétique.

Szijjarto a rappelé qu’en plus de cibler le pétrole russe par des sanctions, Bruxelles s’est également fixé comme objectif d’abandonner le gaz russe d’ici 2028 dans le cadre de son plan REPowerEU. Il a qualifié le plan de « absolument irrationnel » décision politiquement motivée.















« Cette approche n’a rien à voir avec la physique, avec la compétitivité économique… avec la transition verte. Il s’agit d’un engagement purement politique, et prendre des engagements politiques dans le domaine de l’énergie n’a tout simplement aucun sens. » a-t-il déclaré, accusant l’UE de prendre une décision « approche idéologique dogmatique » qui est un « non, vas-y » pour la Hongrie.

« Vous remplacez une source d’énergie dans deux cas – le premier est si vous n’êtes pas satisfait de la coopération… deux – si vous avez une meilleure offre… Alors pourquoi remplacerions-nous une source d’énergie déjà existante basée sur une coopération fiable par quelque chose d’incertain qui, selon en plus, c’est plus cher ? Szijjarto a argumenté, faisant référence aux tentatives de l’UE de s’approvisionner sur des marchés alternatifs, tels que le Moyen-Orient et les États-Unis.

Les importations hongroises de pétrole en provenance de Russie ont été mises en péril plus tôt cette année après que Kiev a interrompu le transit du brut fourni par le géant russe de l’énergie Lukoil via l’oléoduc Drouzhba, invoquant des sanctions contre l’entreprise. Budapest a critiqué cette décision « chantage » à cause de son refus de rompre les liens avec la Russie. Elle a demandé à la Commission européenne d’intervenir, mais celle-ci a été refusée au motif que la décision de Kiev n’affecte pas la sécurité énergétique du bloc. La situation n’est toujours pas résolue.

La Hongrie dépend de la Russie pour environ 70 % de ses importations de brut, Lukoil représentant près de la moitié de ce chiffre. Cependant, elle reçoit également du pétrole d’autres sociétés russes, telles que Rosneft et Tatneft, qui n’ont pas été sanctionnées et continuent de pomper ce produit via Druzhba.