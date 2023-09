La Hongrie n’est pas sûre d’accepter la Suède dans l’OTAN (député de haut rang)

Budapest n’a pas besoin d’un allié qui l’accuse de manquements démocratiques, a déclaré le président du Parlement

Un éminent député hongrois s’est demandé si son pays devait ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN, après que Stockholm ait accusé ce pays d’Europe de l’Est de réprimer la démocratie.

Dans une interview accordée vendredi à la chaîne HiR TV, le président du Parlement hongrois, Laszlo Kover, a réprimandé Stockholm à propos d’un film diffusé par la Société suédoise de radiodiffusion éducative (UR) en 2019, qui critiquait ce qu’elle qualifiait de mauvais état de la démocratie en Hongrie.

« Il n’est pas certain qu’il faille voter là-dessus [membership ratification for Sweden]. Je pense que nous n’avons pas besoin d’un allié qui ait la même opinion sur nous et notre patriotisme que ce petit film le reflète. Kover a déclaré.

La vidéo de dix minutes a également suscité une réaction violente de la part du ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto. Le diplomate a écrit la semaine dernière à son homologue suédois, Tobias Billstrom, pour exprimer son indignation face à ce qu’il a appelé « de graves accusations » et la désinformation diffusée parmi les étudiants suédois.

En savoir plus La Turquie attend toujours que la Suède extrade les terroristes – ministre

« Vous exhortez nos parlementaires à ratifier votre adhésion à l’OTAN, alors que vous continuez à les accuser comme s’ils avaient détruit la démocratie en Hongrie », » dit Szijjarto. Il a affirmé que ces efforts se contredisaient et « certainement [do not] aide » en ouvrant la voie à une éventuelle adhésion de la Suède au bloc militaire dirigé par les États-Unis.

L’UR a répondu aux accusations en insistant sur le fait que le film « plus important que jamais » tandis que le PDG de la chaîne, Kalle Sandhammar, a déclaré que la société ne devrait pas avoir peur des critiques. Il a soutenu que c’est « très facile à défendre [the film]», prétendant qu’il est basé sur « des sources crédibles et clairement rapportées ».

La Suède et la Finlande, son voisin nordique, ont demandé à rejoindre l’OTAN en mai 2022, après le début du conflit ukrainien. Alors que la Finlande est devenue membre à part entière du bloc en avril, l’adhésion de la Suède n’a pas encore été ratifiée par la Hongrie et la Turquie.

Ankara exige depuis longtemps que Stockholm réprime les groupes qu’elle considère comme terroristes comme condition préalable à la ratification. Pendant ce temps, Budapest a dénoncé à plusieurs reprises ce qu’elle appelle « mensonges flagrants » diffusé par la Suède sur l’état de la démocratie hongroise. En conséquence, les députés hongrois hésitent à organiser un vote de ratification depuis plus d’un an.