La Hongrie met son veto à l’aide de l’UE à l’Ukraine, creusant le fossé avec Bruxelles

Un fossé entre l’Union européenne et l’État membre hongrois s’est creusé mardi lorsque Budapest a opposé son veto à un programme d’aide financière de 18 milliards d’euros (18,93 milliards de dollars) à Kyiv, exacerbant un différend sur l’État de droit dans le pays et les perspectives du Premier ministre Viktor Orban sur l’invasion de la Russie. d’Ukraine.

Les ministres des Finances de l’UE ont également reporté toute décision de punir la Hongrie en retenant des milliards d’euros pour ne pas avoir mis en œuvre de solides réformes de l’État de droit.

Au lieu d’assurer un soutien unanime à l’aide à l’Ukraine, le veto de la Hongrie a fait en sorte que les 26 autres États membres de l’UE auraient besoin d’élaborer un plan technique plus compliqué pour s’assurer que l’aide puisse continuer à être acheminée vers Kyiv au cours de la nouvelle année.

“En fin de compte, un accord a été trouvé sur des formulations qui permettent un moyen flexible et rapide de déployer des fonds en Ukraine sans changer fondamentalement la façon dont l’UE gère ses fonds. Je dis accord, mais en réalité, cet accord était moins un”, a déclaré Tuomas Saarenheimo. , président du comité économique et financier du Conseil de l’UE.

De nombreux pays considèrent les tactiques évasives d’Orban comme une tentative à peine voilée de faire chanter l’UE pour qu’elle débloque des milliards de dollars de financement régulier et d’argent de récupération en cas de pandémie qui ont été retenus.

Les 27 pays de l’UE ont jusqu’au 19 décembre pour prendre une décision, et les dirigeants de l’UE se réunissent pour un sommet de deux jours la semaine prochaine, ce qui augmente les chances que les problèmes doivent encore être résolus à une date ultérieure.

Les nations de l’UE réfléchissent depuis des années à l’opportunité de punir Orban pour ce qu’il appelle sa marque de «démocratie illibérale», mais ce qui est considéré par beaucoup d’autres comme inadapté au sens traditionnel de l’UE du libéralisme démocratique occidental.

En plus de cela, Orban a également provoqué la colère des responsables du bloc avec ses critiques répétées des sanctions de l’UE visant la Russie pour sa guerre en Ukraine.

La branche exécutive de l’UE a proposé que le bloc suspende environ 7,5 milliards d’euros (7,5 milliards de dollars) de financement régulier à la Hongrie en raison de préoccupations concernant le recul démocratique et la possible mauvaise gestion de l’argent de l’UE. La Commission souhaite également imposer des conditions au plan hongrois de relance en cas de pandémie d’une valeur de 5,8 milliards d’euros et insiste pour que Budapest mette en œuvre 27 “super jalons” sur les réformes démocratiques pour débloquer le financement.

La Hongrie a déjà convenu de 17 mesures anti-corruption, y compris la création d’un groupe de travail anti-corruption et des modifications de ses règles de passation des marchés publics, mais la Commission souhaite voir plus d’action. L’argent peut être gelé en vertu d’un mécanisme de conditionnalité récemment introduit qui permet à l’UE de prendre des mesures pour protéger son budget.

Toute action visant à suspendre les fonds doit être approuvée par les pays membres de l’UE, ce qui nécessite une «majorité qualifiée» – au moins 15 pays représentant au moins 65% de la population totale de l’UE.