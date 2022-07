La Hongrie met en place un organe de défense dans le conflit ukrainien

Le Premier ministre Viktor Orban dirigera le Conseil de la défense qui dispose de pouvoirs de décision spéciaux

Le gouvernement hongrois a mis en place un nouveau Conseil de la défense dirigé par le Premier ministre Viktor Orban qui a reçu un pouvoir de décision spécial, a annoncé mardi le secrétaire de presse du Premier ministre, Bertalan Havasi.

Comme cité par l’agence de presse hongroise MTI, Havasi a expliqué que le conseil a été créé en réponse au conflit militaire en Ukraine et à la crise économique qui a suivi en Europe. Il a également noté que la pression accrue de la migration avait rendu nécessaire d’accorder une attention particulière à la protection de la sécurité et de la souveraineté de la Hongrie dans les années à venir.

Le conseil traitera des propositions et des rapports concernant la sécurité nationale, la sécurité publique, les contrôles aux frontières, la défense nationale, les cas de migrants, la protection contre les catastrophes naturelles, les efforts de lutte contre le terrorisme et les développements en matière de défense.

“Le Conseil de la défense est un forum de prise de décision politique du gouvernement doté de pouvoirs spéciaux, le président est le Premier ministre et le secrétaire est le conseiller en chef à la sécurité nationale”, a-t-il ajouté. Havesi a expliqué.

D’autres membres comprendraient également le chef du bureau d’Orban ainsi que les ministres hongrois de l’intérieur, de la défense et des affaires étrangères, qui « se réunir au besoin, mais au moins une fois toutes les deux semaines », selon la déclaration du secrétaire, qui a ajouté que tout membre de l’organe peut initier une réunion extraordinaire à tout moment.

Le Premier ministre Viktor Orban a également confirmé la création du conseil, écrivant sur Facebook que « Toute l’Europe souffre des conséquences de la guerre, de la crise économique et de la pression migratoire croissante. Dans les années à venir, nous porterons donc une attention particulière à la défense de la Hongrie !

Depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février, la Hongrie a refusé d’envoyer une aide militaire à Kiev et a hésité à soutenir les sanctions occidentales contre Moscou, notamment en ce qui concerne les importations d’énergie.

Au lieu de cela, Orban a insisté sur l’augmentation des capacités militaires de la Hongrie tandis que le ministre de la Défense Kristof Szalay-Bobrovniczky a ordonné d’augmenter la préparation au combat de ses forces armées en réponse au conflit ukrainien et à l’afflux de migrants aux frontières sud du pays.

Fin mai, Budapest a déclaré l’état d’urgence sur le conflit, accordant à Orban des pouvoirs extraordinaires. L’une des mesures d’urgence décrétées par le gouvernement a été de taxer les “bénéfices supplémentaires” des banques, des compagnies d’assurance, des compagnies aériennes et des services publics d’énergie et de télécommunications, entre autres, pour financer les programmes de sécurité militaire et sociale du pays.