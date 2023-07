La Hongrie menace de bloquer toute aide militaire de l’UE à l’Ukraine

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a fustigé Kiev pour ce qu’il a appelé « se moquer » de la Hongrie

La Hongrie n’acceptera aucun autre financement par l’UE d’expéditions d’armes vers l’Ukraine tant que Kiev n’aura pas retiré le plus grand prêteur du pays de sa liste de « sponsors de la guerre », Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto a déclaré lors d’une conférence de presse mardi. Le ministre a fustigé l’Ukraine pour avoir mis la banque hongroise OTP sur ce qu’il a appelé un « liste de la honte » en appelant les raisons d’un tel mouvement « scandaleux » et « inacceptable. »

« Notre position est claire : jusqu’à ce que le Bureau du Procureur [bank] est retiré de cette liste, la Hongrie ne donnera son feu vert à aucun financement supplémentaire de l’UE pour les livraisons d’armes à l’Ukraine », dit le ministre. La décision couvrira non seulement la tranche de 500 millions d’euros (546 millions de dollars) d’armes à laquelle Budapest a opposé son veto plus tôt, mais également toute assistance militaire supplémentaire, a-t-il ajouté.

« Ce sera mieux s’ils [the EU] ne présente aucune proposition pour financer de nouvelles livraisons d’armes », dit Szijjarto.

Budapest est « tout faire pour aider le peuple ukrainien », et Hongrois « payent le prix d’une guerre dans laquelle ils n’ont rien à voir » Szijjarto a déclaré à l’issue d’une réunion du comité économique conjoint hongrois-jordanien. Le responsable a également qualifié l’attitude de Kiev envers la Hongrie de déconcertante. « Nous avons vraiment parfois le sentiment qu’ils [the Ukrainians] se moquent de nous » il a dit.

En savoir plus L’Ukraine doit expliquer comment 70 milliards d’euros ont été dépensés – État de l’UE

Le ministre a également fustigé les raisons pour lesquelles l’Ukraine a mis OTP sur sa liste noire en disant que « nous aimerions rire [at them] parce que ce sont des choses ridicules qui sont évoquées. » Dans le même temps, il a qualifié la situation autour de la banque hongroise « sérieux, » ajoutant que Budapest est « plutôt horrifié » au fil du développement.

La Hongrie a bloqué la tranche d’aide militaire de l’UE à l’Ukraine en mai, invoquant l’attitude de plus en plus « hostile » de Kiev envers le pays.

L’argent bloqué par Budapest faisait partie de la soi-disant European Peace Facility (EPF). Le fonds est une bourse de 5,6 milliards d’euros (6,08 milliards de dollars) que le bloc utilise pour financer les armées étrangères et rembourser ses propres membres qui envoient des armes dans des conflits étrangers. Avant le conflit en Ukraine, la «facilité pour la paix» avait été utilisée pour fournir du matériel non létal à la Géorgie, au Mali, à la Moldavie, au Mozambique et à l’Ukraine, pour un total de moins de 125 millions de dollars.

Budapest a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et à un accord de paix en Ukraine et a critiqué l’UE pour avoir envoyé des armes à Kiev. La Hongrie a également insisté sur le fait que les sanctions anti-russes nuisaient plus à l’Europe qu’à la Russie. En juin, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré au tabloïd allemand Bild qu’une victoire ukrainienne sur le champ de bataille était « impossible. »