La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie maintiendront leurs interdictions sur les céréales ukrainiennes | Guerre Russie-Ukraine

La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie imposeront leurs propres restrictions sur les importations de céréales ukrainiennes, ont annoncé leurs gouvernements après que la Commission européenne a décidé de ne pas étendre l’interdiction affectant les cinq voisins européens de l’Ukraine.

Les restrictions imposées par l’Union européenne en mai ont permis à la Pologne, à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Roumanie et à la Slovaquie d’interdire les ventes intérieures de graines de blé, de maïs, de colza et de tournesol ukrainiens tout en autorisant le transit de ces cargaisons pour l’exportation ailleurs.

« Nous prolongerons cette interdiction malgré leur désaccord, malgré le désaccord de la Commission européenne », a déclaré vendredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors d’un rassemblement à Elk, dans le nord-est du pays. « Nous le ferons parce que c’est dans l’intérêt des agriculteurs polonais. »

La Hongrie a imposé une interdiction nationale d’importation sur 24 produits agricoles ukrainiens, dont des céréales, des légumes, plusieurs produits carnés et du miel, selon un décret gouvernemental publié vendredi.

Le ministre slovaque de l’Agriculture a emboîté le pas en annonçant l’interdiction des céréales dans son pays. Les trois interdictions s’appliquent uniquement aux importations nationales et n’affectent pas le transit vers les marchés ultérieurs.

L’UE a créé des routes terrestres alternatives, appelées Solidarity Lanes, que l’Ukraine peut utiliser pour exporter ses céréales et ses oléagineux après que la Russie s’est retirée en juillet de l’accord céréalier négocié par l’ONU sur la mer Noire, qui permettait un passage sûr aux cargos.

La Commission européenne a déclaré que les mesures existantes expireraient comme prévu vendredi après que l’Ukraine ait accepté d’introduire des mesures juridiques dans un délai de 30 jours pour éviter les hausses de prix des céréales.

« Il a conclu que grâce au travail de la plateforme de coordination et aux mesures temporaires introduites le 2 mai 2023, les distorsions du marché dans les 5 États membres limitrophes de l’Ukraine ont disparu », a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

L’UE a déclaré qu’elle s’abstiendrait d’imposer des restrictions tant que les mesures efficaces prises par l’Ukraine seraient en place et pleinement efficaces.

Les agriculteurs des cinq pays voisins de l’Ukraine se sont plaints à plusieurs reprises d’une surabondance de produits qui pesait sur leurs prix intérieurs et les poussait à la faillite.

Les pays, à l’exception de la Bulgarie, faisaient pression pour une prolongation de l’interdiction après son expiration le 15 septembre.

La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie ont précédemment déclaré qu’elles pourraient étendre les restrictions unilatéralement, tandis que la Bulgarie a voté jeudi la suppression des restrictions.

Le gouvernement roumain, qui contrairement à ses pairs n’a pas appliqué unilatéralement une interdiction avant mai, a déclaré vendredi qu’il « regrettait qu’une solution européenne pour prolonger l’interdiction n’ait pas pu être trouvée ».

Elle a ajouté qu’elle attendait que l’Ukraine présente d’ici le 18 septembre son plan d’action visant à empêcher une hausse des importations avant de décider comment protéger les agriculteurs roumains.

La Roumanie voit plus de 60 pour cent des flux alternatifs traverser son territoire principalement via le Danube et ses agriculteurs ont menacé de protester si l’interdiction n’était pas prolongée.

L’année dernière, grâce à cet accord, l’Ukraine a acheminé 60 pour cent de ses exportations via les voies de la solidarité et 40 pour cent via la mer Noire.

En août, environ quatre millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont transité par les voies de solidarité, dont près de 2,7 millions de tonnes ont transité par le Danube. La Commission souhaite accroître davantage les exportations via la Roumanie, mais ce plan a été compliqué par les attaques de drones russes contre les infrastructures céréalières ukrainiennes le long du Danube et près de la frontière roumaine.