Le vote a été adopté mardi par un vote de 157-1.

La loi a été incluse dans un projet de loi plus large réprimant la pédophilie en créant un registre des délinquants sexuels d’enfants, en appliquant des sanctions plus strictes pour la pornographie mettant en scène des enfants et en interdisant aux délinquants pédophiles des emplois où ils rencontreraient des enfants. Il a également souligné la promotion des affaires LGBT dans les écoles.

L’éducation sexuelle à l’école « ne doit pas viser » à « promouvoir l’homosexualité » ou alors « changer de genre », a déclaré le Fidesz, le parti au pouvoir du Premier ministre hongrois Viktor Orban, dans un communiqué de presse à l’issue du vote.

De plus, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas voir de contenu pornographique, ni aucun contenu, considéré comme faisant la promotion de l’homosexualité ou du transgenre, y compris les émissions de télévision, les films et les publicités.

Les chaînes de télévision et les plateformes de streaming ne pourront cibler ces contenus que sur les adultes.

Bien que le projet de loi ait été soutenu par des membres du Fidesz au pouvoir et des partis de droite Jobbik, tous les partis d’opposition ont boycotté le vote en signe de protestation, tandis que plusieurs groupes de défense des droits civiques, dont Amnesty International Hongrie, l’Association LGBT hongroise et Budapest Pride ont condamné cette décision – comparant la Hongrie à « États autocratiques » La Russie et la Chine, qui ont des lois similaires en place.

Des milliers de Hongrois sont également descendus dans les rues pour protester lundi, où ils portaient des drapeaux arc-en-ciel LGBT et criaient : « Nous sommes ici! »

Manifestation à Budapest contre la nouvelle loi d’interdiction du gouvernement hongrois #LGBT « la propagande ». pic.twitter.com/cD67sOicm3 – Andras Juhasz (@andras_juhasz) 14 juin 2021

L’année dernière, la Hongrie a adopté un projet de loi interdisant aux couples de même sexe d’adopter des enfants.

L’adoption de la loi est un autre coup porté aux relations difficiles de la Hongrie avec Bruxelles, et les responsables de l’Union européenne ont déjà commencé à la condamner.

« Utiliser la protection de l’enfance comme excuse pour cibler les personnes LGBTIQ est préjudiciable à tous les enfants en Hongrie », a déclaré Gwendoline Delbos-Corfield, une députée européenne du Parti vert français qui est la rapporteure du Parlement européen sur l’état de droit en Hongrie.

