La Hongrie inflige une amende de 825 $ au magasin pour des clients «trompeurs» à propos d’un livre d’images pour enfants avec des familles de même sexe

Le livre – ‘Micsoda csalad!’ (« Quelle famille ! ») – est une traduction hongroise de deux titres de l’auteur américain Lawrence Schimel et de l’illustratrice lettone Elina Braslina : « Early One Morning » et « Bedtime, Not Playtime ! Il présente des histoires sur la vie quotidienne de jeunes enfants de couples de même sexe.

Le commissaire du comté de Pest, Richard Tarnai, a déclaré à Hir TV que la chaîne de librairies Lira Konyv avait été condamnée à une amende de 250 000 forints (825 $) pour avoir enfreint la loi sur la publicité du pays en n’affichant pas d’avertissement sur le contenu du livre. « Ils auraient dû spécifiquement indiquer que le contenu du livre s’écartait de la norme », dit Tarnaï.

Tarnai a fait valoir que le livre était placé à côté d’histoires classiques pour enfants, ce qui pourrait induire les clients en erreur.

La chaîne de livres Lira Konyv a déclaré avoir trouvé l’amende « surprenant » et prépare une réponse juridique. Il a ajouté qu’un panneau sera mis en place pour avertir les clients que le magasin vend « des livres avec un contenu différent de ceux traditionnels. »

Le distributeur hongrois du livre, la Fondation pour les familles arc-en-ciel, a publié une déclaration disant que le livre dépeint « familles tout à fait normales et ordinaires » et que la sexualité des parents n’est pas au centre de l’histoire.

« Ces familles n’ont pas eu leur propre livre d’histoires jusqu’à présent. C’est pourquoi nous avons pensé qu’il était important de publier un livre de contes de fées à leur sujet – et avant tout pour eux. » dit le distributeur.

Schamel a accusé le gouvernement hongrois de « essayer de normaliser la haine et les préjugés avec ces attaques concertées contre des livres comme le mien. » Il a déclaré au journal The Guardian qu’il voulait célébrer les familles homosexuelles, mais a affirmé que le fait que les enfants dans ses livres aient des parents de même sexe est « accessoire à l’histoire. »

La Hongrie, qui est dirigée par un gouvernement conservateur, a adopté le mois dernier une loi interdisant le contenu LGBT du programme scolaire et des émissions de télévision pour enfants.

La législation a été vivement critiquée par les fonctionnaires de l’UE. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la loi est discriminatoire à l’égard des personnes LGBT et va à l’encontre des valeurs clés de l’UE. Elle a menacé Budapest de représailles à moins que la loi ne soit modifiée.

La Hongrie a repoussé les attaques de l’UE. « Bruxelles ne peut pas dire aux gens comment ils doivent élever leurs enfants », a déclaré mercredi le chef de cabinet du Premier ministre hongrois, Gergely Gulyas, ajoutant que la loi vise à protéger les mineurs.

