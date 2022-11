La Hongrie fait face à des pressions pour ratifier l’élargissement de l’OTAN — RT World News

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a promis que les demandes d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN seraient certainement parmi les premiers points à l’ordre du jour lorsque le parlement du pays se réunira à nouveau l’année prochaine, probablement vers la mi-février.

“Je tiens à souligner que les Suédois et les Finlandais n’ont pas perdu une seule minute d’adhésion à cause de la Hongrie”, Orban a déclaré, cité par Euronews, ajoutant que les Premiers ministres de Pologne, de République tchèque et de Slovaquie l’avaient poussé à faire avancer le processus lors de leur réunion de jeudi.

“Nous avons déjà confirmé à la Finlande et à la Suède que la Hongrie soutient l’adhésion de ces deux pays à l’OTAN, et lors de la première session de l’année prochaine, le Parlement mettra cela à l’ordre du jour”, a-t-il ajouté. a déclaré le Premier ministre hongrois, apparemment après avoir subi des pressions lors d’une réunion du groupe de Visegrad en Slovaquie.

Le mois dernier, le chef de cabinet d’Orban, Gergely Gulyas, a déclaré qu’il y avait un “bonne chance” le parlement hongrois voterait avant la fin de sa session d’automne mi-décembre. Le parlement se réunit généralement à nouveau début février.

En mai, au milieu de la campagne militaire russe en Ukraine, la Suède et la Finlande voisine ont rompu avec leur position de neutralité de plusieurs décennies et ont officiellement demandé leur adhésion à l’OTAN. Alors que le bloc a accepté les demandes, les candidatures des nations nordiques doivent être ratifiées par les 30 États membres, et l’approbation de la Turquie et de la Hongrie est toujours en attente.















Plus tôt ce mois-ci, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a réprimandé Budapest et Ankara pour avoir retardé le processus de ratification, insistant sur le fait qu’il y avait un “base limpide” pour avoir permis aux deux nations nordiques de rejoindre le bloc militaire.

Les responsables hongrois ont déclaré à plusieurs reprises leur soutien à l’élargissement de l’OTAN, et la mesure devrait être facilement adoptée une fois qu’elle aura été adoptée. Pendant ce temps, Ankara exige que Stockholm et Helsinki fassent plus pour se battre “terrorisme,” en particulier les groupes kurdes qui sont interdits en Turquie. Les négociations à ce sujet sont toujours en cours.