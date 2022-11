La Hongrie explique “l’échec total” des sanctions contre la Russie

La politique de Bruxelles contre Moscou nuit “très gravement” à l’économie de l’UE, selon Budapest

Les sanctions contre la Russie n’ont atteint aucun des objectifs déclarés de l’UE et n’ont eu pour effet que de nuire aux économies des États membres, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

L’UE, ainsi que les États-Unis et plusieurs autres pays, ont imposé des restrictions radicales à Moscou en réponse à son opération militaire en Ukraine, qui a été lancée en février.

“Les sanctions qui ont été introduites par l’Union européenne [against] La Russie a échoué. C’est un échec total” Szijjarto a déclaré dimanche à Roya News en Jordanie.

La Commission européenne a déclaré que les sanctions nous aideraient à conclure cette guerre le plus tôt possible et qu’elles mettraient à genoux l’économie russe. Quel est le résultat ? C’est totalement le contraire.

“La guerre devient de plus en plus brutale… Et, en attendant, l’économie européenne souffre très mal”, Szijjarto a déclaré, ajoutant que le continent avait été frappé par une “énorme crise énergétique” ainsi que la forte inflation et la hausse des prix alimentaires.

Lire la suite La Hongrie réagit au plan d’aide de l’UE à Kiev

Le ministre a déclaré que la Hongrie avait payé 7 milliards d’euros (6,9 milliards de dollars) pour les importations d’énergie en 2021, mais qu’elle devait payer 19 milliards d’euros (18,9 milliards de dollars) cette année. “C’est énorme. Et c’est le résultat d’une politique de sanctions qui a échoué.

Szijjarto a déclaré qu’au lieu de restrictions économiques, l’UE devrait se concentrer sur la réalisation de la paix dans la région. Il a fait valoir qu’un règlement en Ukraine pourrait résulter de négociations entre la Russie et les États-Unis.

“Au fond, nous sommes les seuls en Europe à plaider en faveur de la paix”, il a dit. Le ministre des Affaires étrangères a défendu la décision de la Hongrie de rejeter les appels de Kiev à envoyer des armes et à ne pas participer à l’entraînement des troupes ukrainiennes. Ces mesures “contribuer à l’escalade” plutôt que d’aider à mettre fin au conflit, a-t-il dit.

L’économie hongroise dépend fortement de l’énergie russe et le gouvernement a résisté aux projets de Bruxelles d’interdire complètement les importations de pétrole et de gaz en provenance de Moscou. Après des négociations tendues, Budapest a reçu plusieurs exemptions des restrictions à l’échelle du bloc sur les achats de combustibles fossiles russes.

La Hongrie a déclaré cette semaine qu’elle ne soutiendrait pas le programme de prêts conjoints de l’UE, qui garantirait 18 milliards d’euros (17,9 milliards de dollars) d’aide à Kiev.