Le licenciement de centaines d’officiers vétérans est une voie vers la méritocratie, selon le ministre de la Défense

Selon le ministre de la Défense, une refonte massive du corps des officiers militaires hongrois n’est motivée par aucun programme secret et réduira un leadership pléthorique. Les détracteurs du gouvernement l’ont qualifié de tentative de purger ceux qui sont considérés comme déloyaux et d’éloigner le pays de l’OTAN.

Budapest va limoger des centaines d’officiers supérieurs, majoritairement des colonels et lieutenants-colonels, mais aussi quelques généraux, a confirmé cette semaine Kristof Szalay-Bobrovniczky dans une interview à Bloomberg, publiée mardi. Il a décrit une réforme régulière et a rejeté les affirmations contraires de l’opposition.

“Vous ne pouvez pas avoir d’agendas cachés lorsque vous faites des choses à cette échelle”, dit Szalay-Bobrovniczky. “Je veux introduire la méritocratie et la concurrence dans les forces de défense.”

Le mois dernier, la Hongrie a simplifié le processus de retraite pour certains militaires. Les personnes qui atteignent l’âge de 45 ans et qui ont au moins 25 ans de service actif peuvent être limogées par le ministre de la Défense avec un préavis de deux mois, conformément aux nouvelles règles.

Le changement a suscité des spéculations selon lesquelles le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban prévoyait une “purge” en faveur de ses fidèles. Agnes Vadai, ancienne secrétaire d’État du ministère de la Défense, a affirmé lors d’une interview télévisée que cela entraînerait une “dé-NATOfication” de l’armée hongroise.

Orban contraste avec d'autres dirigeants des États de l'OTAN avec son refus d'armer l'Ukraine contre la Russie et a appelé à une résolution diplomatique du conflit dans le pays voisin.















Le média Telex a affirmé qu’entre 100 et 200 officiers seraient limogés, tout en notant la difficulté de contacter des sources au sein de la direction militaire, prêtes à fournir des détails. Les rumeurs parmi les troupes étaient partagées sur la nature de la réforme, ajoute le rapport. Le ministre de la Défense a déclaré à Bloomberg que le nombre exact de départs à la retraite forcés serait révélé en février.

Szalay-Bobrovniczky a déclaré à Bloomberg que le plan de son département bénéficiait à des officiers plus jeunes, en meilleure forme physique et multilingues, qui ont une expérience pratique acquise dans les missions de l’OTAN. Il est conforme à la feuille de route de Budapest, longue de dix ans, visant à éliminer les anciens systèmes d’armes de conception soviétique et à se procurer des armes occidentales modernes, a-t-il ajouté.

La Hongrie souhaite avoir des partenariats avec les principaux producteurs d’armes européens pour lancer la fabrication sur son sol, a déclaré le ministre. Ce sera “non seulement pour les besoins des forces de défense hongroises, mais aussi pour les ventes internationales”, Szalay-Bobrovniczky a expliqué.