Budapest ne veut pas que ses habitants paient le prix d’un conflit dans lequel ils n’ont “rien à voir”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères

La Hongrie est contre l’imposition de nouvelles sanctions à Moscou, notamment dans le secteur de l’énergie, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto après avoir rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. Selon le ministre, les sanctions énergétiques sont «une ligne rouge claire» pour la Hongrie alors que l’Europe est aux prises avec la flambée des prix du gaz.

“Notre position est très claire. Nous ne voyons aucune raison raisonnable de discuter d’un nouveau paquet de sanctions, en particulier en ce qui concerne l’énergie», a déclaré Szijjarto vendredi, rapporte RIA Novosti. Le couple s’est rencontré en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Selon un média hongrois Index, il a ajouté que «c’est une ligne rouge claire pour nous. Nous ne voulons pas que le peuple hongrois paie le prix d’une guerre dans laquelle il n’a rien à voir», faisant référence aux hostilités en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Pendant ce temps, Szijjarto a signalé que la Hongrie ne prévoyait pas d’éviter tout débat sur le nouveau paquet de sanctions, mais il “ne consentirait à rien qui soit contraire à nos intérêts nationaux.”

Le ministre a également abordé les critiques auxquelles il pourrait être confronté pour avoir tenu des pourparlers avec Lavrov, soulignant le fait que la paix “ne viendra pas sans dialogue.” S’il n’y a pas de négociations, “le monde fera face à des conséquences encore plus graves »il a dit.

Szijjarto a averti que l’économie européenne se dirige vers la récession. Ces derniers mois, l’Europe a été en proie à une crise énergétique, qui a été en grande partie causée par la flambée des prix du gaz naturel en raison des sanctions que l’UE a imposées à la Russie.

La Hongrie dépend fortement de Moscou pour l’énergie et obtient environ 80 % de son gaz du géant russe de l’énergie Gazprom et alors que la Russie a coupé un certain nombre de pays de l’approvisionnement en gaz, fin août, la Hongrie a signé un accord avec Moscou pour des livraisons supplémentaires en plus. des volumes déjà convenus.

Mercredi, à la suite de la tentative de Moscou de soutenir les référendums dans les deux républiques du Donbass et les régions de Zaporozhye et de Kherson sous contrôle russe sur l’adhésion à la Russie, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que le bloc avait fait un “politique» décision d’imposer de nouvelles sanctions à Moscou. La nature exacte des restrictions n’est cependant pas claire jusqu’à présent.