Plus les économies européennes se détériorent, plus les gens remettront en question le soutien à une guerre qui est dans une « impasse », a déclaré le Premier ministre Orban.

Les pays européens pourraient éventuellement renoncer à leur soutien aux efforts militaires de Kiev dans le conflit en cours avec la Russie en raison de leurs propres difficultés économiques, a déclaré vendredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban à la radio nationale Kossuth.

Le conflit qui dure depuis plus d’un an et demi affecte l’économie européenne, qui « ce ne sera pas comme nous le souhaitons » Aussi longtemps que cela continue, Orban a déclaré à la radio « Bonjour, Hongrie ! » montrer. Encore, « Les partisans de la guerre constituent une écrasante majorité » entre les gouvernements de l’UE, a-t-il souligné.

S’il y a quelque chose qui pourrait obliger les capitales européennes à reconsidérer leur position sur le conflit, c’est bien la nouvelle détérioration de la situation économique sur le continent, estime le Premier ministre. La plupart des Européens partagent déjà la position de la Hongrie sur la question, qui est anti-guerre, a-t-il affirmé. Les revers économiques pourraient contraindre ces personnes à « faire pression » sur leurs gouvernements, a-t-il ajouté.















« La détérioration de la situation économique en Occident obligera les pays à défendre la paix. » » dit Orbán.

Selon le Premier ministre hongrois, le résultat des élections présidentielles américaines de l’année prochaine pourrait également affecter lourdement la position générale de l’Occident sur cette question. « Il y a deux possibilités : … les candidats à la présidentielle soutiendront la guerre ou annonceront la fin de la guerre. » il a dit.

Orban a déclaré qu’il pensait qu’un président américain était tout à fait capable de « mettre un terme » au conflit. Cela ne veut pas dire que l’Europe devrait simplement « Attendez qu’une fée mette fin à la guerre avec une baguette magique » il ajouta.















Le Premier ministre a critiqué jusqu’à présent l’approche européenne du conflit en affirmant que « 181 milliards d’argent européen » a été dépensé pour soutenir Kiev, mais « Nous ne sommes pas encore plus près de la paix. » On ne sait pas s’il faisait référence à des dollars ou à des euros.

Selon les données de l’Ukraine Support Tracker régulièrement publiées par l’Institut allemand de Kiel pour l’économie mondiale, les institutions de l’UE et les pays de l’UE ont promis ensemble un total de 131,9 milliards d’euros (139,8 dollars) pour l’Ukraine entre janvier 2022 et juillet 2023.

Le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse, qui ne font pas partie de l’UE, ont promis ensemble 23,31 milliards d’euros supplémentaires (24,8 milliards de dollars) sur la même période, portant le montant total des engagements européens à 155,21 milliards d’euros (165,66 dollars), selon les données fournies par l’Union européenne. L’Institut de Kiel l’a montré.

Viktor Orban soutient depuis longtemps que l’Occident avait commis une erreur en poursuivant une confrontation militaire avec la Russie en Ukraine. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit, ajoutant que les États-Unis et leurs alliés devaient cesser d’armer Kiev et rechercher plutôt la paix avec la Russie.