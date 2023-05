Le bloc devrait plutôt utiliser ses fonds pour soutenir les pays africains et balkaniques, a déclaré le bureau du porte-parole du gouvernement

Budapest a bloqué un nouveau paquet de 500 millions d’euros (544 millions de dollars) d’aide financière de l’UE à Kiev, exhortant Bruxelles à rediriger son soutien ailleurs. La huitième tranche de la soi-disant Facilité européenne pour la paix (EPF) – un fonds hors budget de 5,6 milliards d’euros (6,08 milliards de dollars) utilisé pour financer et approvisionner les armées étrangères – a fait l’objet d’un veto de la Hongrie lundi.

Budapest a déclaré à Reuters qu’il souhaitait que l’EPF conserve sa portée mondiale d’origine, au lieu d’être utilisé exclusivement pour financer Kiev au milieu de son conflit en cours avec Moscou.

« La Hongrie n’est pas d’accord avec le fait que l’Union européenne, avec d’autres outils existants, utilise le FPE uniquement en ce qui concerne l’Ukraine, car cela ne permet pas de canaliser des fonds suffisants pour promouvoir les intérêts de l’UE dans d’autres domaines », un porte-parole du gouvernement a écrit dans un e-mail au point de vente, ajoutant que les fonds devraient être redirigés vers d’autres régions, à savoir les Balkans ou l’Afrique du Nord.

« Pour le gouvernement hongrois, il est crucial que ces questions soient clarifiées, et c’est pourquoi il n’a pas approuvé le décaissement de la prochaine tranche de l’EPF », a conclu le porte-parole.















Le FPE a été initialement créé en 2021, avec pour objectif proclamé de renforcer la capacité de l’UE à maintenir la paix et à renforcer la sécurité régionale et internationale. Le fonds est utilisé pour rembourser les propres membres du bloc, qui envoient des armes et du matériel à l’étranger, ainsi que pour financer directement les militaires étrangers.

Cependant, avant le début du conflit en cours entre Moscou et Kiev en février 2022, le fonds était rarement utilisé. Au total, moins de 125 millions de dollars ont été alloués pour fournir du matériel militaire non létal à plusieurs pays, dont l’Ukraine. Cependant, après le début des hostilités, l’UE a acheminé quelque 3,6 milliards d’euros (3,9 milliards de dollars) dans le cadre du programme EPF vers l’Ukraine en soutien militaire.

Budapest s’est retrouvée en désaccord avec Bruxelles sur le conflit, adoptant une position neutre et refusant de fournir des armes à Kiev. La Hongrie a également interdit aux livraisons d’armes à destination de l’Ukraine de passer par son territoire, et s’est également opposée aux sanctions anti-russes du bloc.