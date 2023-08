La Hongrie et la Russie signent un accord clé sur le nucléaire — RT World News

Rosatom a reçu le feu vert pour commencer à construire des réacteurs pour la centrale Paks-2

La société russe d’énergie atomique Rosatom a signé vendredi un accord avec des responsables hongrois pour commencer la construction de deux réacteurs pour la centrale nucléaire Paks-2.

« Le passage à la phase de construction directe nous donne le feu vert pour commencer à produire les principaux équipements électriques », Alexander Merten de Rosatom a déclaré à RIA Novosti, après avoir signé l’accord avec le directeur général de Paks, Gergely Jakli, à Budapest.

Le projet Paks-2 est d’une importance cruciale pour la Hongrie et les pays voisins de l’UE, a déclaré Gergely Gulyas, chef du cabinet du Premier ministre Viktor Orban, ajoutant que la construction devrait commencer au printemps 2024.

Située à environ 100 kilomètres de Budapest, Paks est la seule centrale nucléaire de Hongrie, exploitant quatre réacteurs VVR-440 de conception soviétique pour produire environ la moitié de l’électricité du pays. L’ajout de deux nouveaux réacteurs VVR-1200 doublerait à peu près la capacité de la centrale, ce que le gouvernement d’Orban cherche depuis longtemps à faire afin de renforcer l’indépendance énergétique de la Hongrie.















Budapest a d’abord conclu un accord avec Moscou pour construire deux nouveaux réacteurs fin 2014, mais il a fallu des années pour obtenir les autorisations nécessaires de l’UE. La Commission européenne a finalement approuvé les modifications du contrat et du financement en mai. Le contrat initial prévoyait que la Russie fournirait un prêt d’État de 10 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie du coût estimé à 12,5 milliards d’euros du projet.

Le projet est l’une des raisons pour lesquelles la Hongrie a opposé son veto à toute possibilité de sanctions nucléaires de l’UE contre la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine, que d’autres membres du bloc ont proposé l’année dernière. Le mois dernier, Rosatom a noté que de nombreuses entreprises occidentales étaient également impliquées dans le projet.

« General Electric fournira l’équipement de turbogénérateur, le français Framatome et l’allemand Siemens fourniront le système de contrôle automatique des processus (APCS), et les travaux de construction seront effectués par des entrepreneurs hongrois, allemands et autres », a déclaré la société.

Des travaux préparatoires sont déjà en cours pour ériger des bâtiments auxiliaires, des entrepôts et des immeubles de bureaux, selon Rosatom.