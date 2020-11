La Hongrie et la Pologne maintiennent un front uni bloquant le fonds de relance du COVID-19 de l’UE

Les dirigeants hongrois et polonais se sont engagés à maintenir un front uni et à maintenir leur veto sur le budget de l’UE et son énorme fonds de secours en cas de pandémie.

Ils continuent de s’opposer au mécanisme qui lie le financement des pays aux principes de l’État de droit, arguant que le plan de l’UE risque de faire dérailler le bloc.

L’UE a proposé un mécanisme liant le budget de 1,8 billion d’euros de l’Union, qui comprend un programme de récupération du coronavirus de 750 milliards d’euros, au respect de l’État de droit par ses membres. Cela couvre des domaines tels que les valeurs démocratiques, les droits de l’homme et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Les Premiers ministres Viktor Orbán et Mateusz Morawiecki se sont réunis à Budapest pour discuter des moyens de persuader les dirigeants européens d’abandonner le plan.

Dans un déclaration commune, ils ont rejeté tout mécanisme qui sanctionnerait financièrement les États membres pour violation des normes démocratiques.

Ils ont proposé une solution à deux voies pour sortir de l’impasse et libérer le colis COVID-19. Il s’agit de limiter les conditions d’allocation des fonds et de soumettre le lien avec l’État de droit au Conseil européen pour approbation – ce qui, s’il était adopté par les dirigeants de l’UE, signifierait alors la modification des traités de l’UE.

La semaine dernière, les deux pays ont opposé leur veto au mécanisme de l’UE, bloquant ainsi les progrès dans la mise en œuvre de l’ensemble du budget et du plan de sauvetage, prévus pour janvier. Ils ont reçu le soutien du Premier ministre slovène Janez Jansa.

Jeudi 26 novembre, les dirigeants polonais et hongrois ont poursuivi leur attaque.

Viktor Orbán a déclaré que le débat de l’UE sur l’état de droit ne doit pas être lié aux moyens de surmonter la crise économique. “Quiconque les lie est irresponsable, car la crise nécessite des décisions économiques rapides”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le dirigeant hongrois a déclaré qu’il agissait dans l’intérêt de sa nation en s’opposant au mécanisme financier, affirmant qu’il violait les valeurs nationales et la souveraineté de la Hongrie. Le débat ne portait pas sur l’état de droit mais sur la «règle de la majorité».

“C’est extrêmement dangereux pour la cohésion de l’Europe, c’est une mauvaise solution qui menace une rupture de l’Europe dans le futur”, a déclaré Morawiecki.

Le Premier ministre polonais a fait valoir que des mécanismes exclusifs similaires pourraient être utilisés à l’avenir contre d’autres pays, sur d’autres questions. Avec le veto “Nous défendons l’unité de l’union”, a ajouté le Premier ministre polonais.

Le rédacteur politique d’Euronews, Darren McCaffrey, a déclaré que la position des deux dirigeants mettait en doute une affirmation plus tôt cette semaine du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Mass selon laquelle une solution était en vue.

Plusieurs députés accusent les dirigeants hongrois et polonais d’essayer de faire chanter l’UE et de mettre en danger les moyens de subsistance des Européens, y compris dans leur propre pays.

La semaine dernière, le Parlement européen a déclaré qu’il ne ferait “aucune concession” à la Hongrie et à la Pologne sur la conditionnalité du financement de l’UE au respect de l’état de droit.

Dans le cadre du nouveau mécanisme, certains pays de l’UE pourraient perdre leur droit de veto et voir leur financement coupé si une majorité d’autres États membres soutiennent une telle initiative.

Les dirigeants européens discuteront de la question lors d’un sommet européen en décembre.

Consultez le rapport de Darren McCaffrey dans le lecteur vidéo ci-dessus.