Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré lundi que Budapest et Varsovie maintenaient leur veto sur le budget de l’Union européenne et un fonds de récupération des coronavirus, bien que l’UE puisse essayer de contourner leur décision.

Szijjarto a fait cette déclaration après avoir rencontré lundi son homologue polonais à Bruxelles.

«Nous avons affirmé que nous nous soutenons les uns les autres», a déclaré le ministre hongrois dans une vidéo Facebook. «Nous ne laisserons place à aucun effort visant à rompre cette coopération.»

Après que l’UE ait critiqué les deux États pour avoir sapé l’indépendance de la justice et des médias, Varsovie et Budapest ont bloqué le budget et son fonds de redressement associé, insistant sur le fait que l’allocation des finances ne devrait pas être conditionnée au respect par les États membres de l’état de droit et des normes démocratiques.

Aussi sur rt.com Les maires de Budapest et de Varsovie se révoltent contre les gouvernements hongrois et polonais, demandent à l’UE de leur envoyer de l’argent directement

L’UE attendra jusqu’à mardi que la Pologne et la Hongrie abandonnent leur veto avant d’envisager d’autres options, selon les médias. «Nous devons avoir un accord entre la Hongrie et la Pologne d’ici aujourd’hui ou demain au plus tard. Sinon, nous devrons passer au scénario B », a déclaré lundi un diplomate de l’UE à Reuters.

Ce plan de secours pourrait inclure la mise en place du fonds de redressement de 750 milliards d’euros de l’UE sous forme de subventions et de prêts pour seulement 25 États membres afin de soutenir leurs économies au milieu de la crise des coronavirus, laissant la Hongrie et la Pologne en dehors du mélange. Le budget de 1,1 billion d’euros sur sept ans resterait toutefois bloqué, même si l’UE pourrait utiliser un budget provisoire en 2021 comme solution provisoire.

Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a confirmé à la fin de la semaine dernière que Bruxelles pourrait exclure les deux États du plan de relance économique. «Nous ne sacrifierons ni la reprise ni l’état de droit», Beaune a déclaré au Journal du Dimanche. « Il n’est pas question de revoir le mécanisme qui relie les deux. »

Szijjarto a défendu la position ferme samedi, notant sur Facebook que les Polonais et les Hongrois «Se sont battus pour notre liberté contre les dictatures» et soutenu «Unité européenne».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!