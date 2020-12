La proposition pour la Pologne et la Hongrie est une clause liant l’argent à l’application de «l’État de droit» – normes judiciaires et politiques qui soutiennent les démocraties – à un moment où Bruxelles condamne les deux pour l’avoir laissé glisser.

Jaroslaw Gowin, vice-Premier ministre de Pologne, a déclaré aux journalistes qu’un compromis avait été trouvé entre Berlin, Budapest et Varsovie. Le président hongrois a également déclaré qu’un accord était à portée de main. Aucun des deux n’a donné de détails.

L’impasse est survenue à un moment critique où les économies européennes ont désespérément besoin d’aide après des mois de verrouillages et de fermetures. Mais il y a plus en jeu que des retards avec les 900 milliards de dollars de financement d’urgence et un budget de sept ans de 1,3 billion de dollars.

La querelle a frappé le cœur d’une fracture au sein de l’Union européenne, conçue comme une alliance révolutionnaire de démocraties luttant pour répondre à la question de savoir quoi faire si les États membres s’écartent des valeurs communes nécessaires pour adhérer.

Un trop grand compromis de la part de Bruxelles et de Berlin pourrait être considéré comme un message indiquant que de telles brimades peuvent réussir.

«C’est une bataille pour l’âme de l’UE», a déclaré Heather Grabbe, directrice de l’Open Society European Policy Institute.

La confrontation entre la Hongrie et la Pologne et le reste de l’Union européenne se prépare depuis des années. Les deux gouvernements ont pris étape par étape pour affaiblir l’indépendance du pouvoir judiciaire, saper les opposants politiques et consolider leur propre pouvoir et leurs opinions, y compris des lois visant à bloquer les réfugiés et à éroder les libertés de la presse.

L’argent de l’UE a contribué à la reprise des systèmes dans les deux pays – la Pologne étant le plus grand bénéficiaire net des financements européens ces dernières années et la Hongrie non loin derrière.

L’argent de Bruxelles dans les deux pays a été utilisé pour récompenser les alliés politiques préférés avec des contrats de construction, des subventions agricoles et une foule d’autres initiatives. Le fleuve d’argent coule alors même que le Premier ministre hongrois Viktor Orban et les dirigeants polonais dans leur pays adoptent des positions de plus en plus critiques contre Bruxelles.

Les dirigeants d’ailleurs en Europe subissent des pressions internes pour qu’ils adoptent une position plus ferme alors que leurs contribuables se demandent pourquoi leur argent est utilisé pour soutenir des gouvernements de plus en plus antidémocratiques.

Lorsque la tension a culminé, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré le mois dernier à son parlement que «l’option nucléaire» serait de continuer avec le budget et le paquet d’urgence avec seulement 25 États membres – excluant la Hongrie et la Pologne du financement.

La menace d’exclure les deux pays – au moins de l’aide d’urgence – a été reprise par les responsables à Bruxelles.

Cela serait préjudiciable à toutes les personnes impliquées, a déclaré Michal Baranowski, responsable du Fonds Marshall allemand à Varsovie.

«C’est un jeu avec un engagement très élevé envers l’Union européenne en tant que projet, d’autant plus que tout cela se passe. Nous sommes toujours en train de négocier le statut final de la Grande-Bretagne après le Brexit », a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, les menaces d’exclure la Hongrie et la Pologne ont relancé leurs débats internes sur la sortie du syndicat.

« Je pense que cela revitaliserait les forces centrifuges dans l’UE », a-t-il déclaré.

La Pologne deviendrait l’un des plus grands bénéficiaires du financement d’urgence de l’UE, et le gouvernement est confronté à une réaction violente chez lui, où le soutien à l’Union européenne est généralement fort.

Mais les dirigeants polonais sont tombés dans une situation difficile, mettant la coalition au pouvoir en péril. Zbigniew Ziobro, le dur ministre de la Justice du pays, menace de retirer le soutien de son parti au gouvernement s’il se retire.

«Le gouvernement s’est essentiellement mis sur un rebord et devra trouver un moyen de descendre, mais il a besoin d’aide», a déclaré Baranowski.

Cela est apparu en mouvement mercredi. Gowin, vice-Premier ministre polonais, a déclaré qu’un accord pourrait être finalisé d’ici la fin d’un sommet de deux jours des dirigeants européens à Bruxelles vendredi, selon des commentaires publiés par Bloomberg News.

L’accord « maintiendra la Pologne souveraine et l’UE unies », a-t-il déclaré.

Après des discussions précédentes à Bruxelles, il a déclaré que Varsovie pourrait abandonner son veto si des clarifications étaient ajoutées à la clause. Les analystes disent que cela pourrait inclure un paragraphe explicatif déclarant que la clause n’est pas destinée à utiliser des lois sur des questions comme le mariage homosexuel – ce qui n’est pas quelque chose pour lequel l’engagement de l’État de droit a été conçu de toute façon, mais quelque chose que les médias d’État des deux pays avaient l’habitude d’avoir. des craintes ont éclaté.

«A Varsovie, ils ont réalisé que cela devenait dangereux pour la Pologne», a déclaré Piotr Buras, chef du bureau de Varsovie du Conseil européen des relations extérieures.

Si l’Europe plie trop loin, « cela enverrait un très mauvais signal politique que si vous êtes audacieux au niveau de l’UE, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez », a déclaré Buras.

Certains analystes affirment qu’il est temps pour l’Europe de s’attaquer au problème, qu’un accord ait été conclu ou non.

« C’est à ce moment-là qu’ils doivent vraiment prendre cela au sérieux », a déclaré Grabbe.

La crise survient maintenant que Merkel est à la tête de la présidence de l’UE, au cours de sa dernière de plus de 15 ans en tant que chancelière allemande.

«Cela dépend beaucoup de Merkel», a déclaré Grabbe. «Est-elle prête à affronter Orban?