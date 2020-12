(Opinion Bloomberg) – Angela Merkel, qui en est maintenant à sa seizième et dernière année en tant que chancelière allemande, est certainement tentée de faire un compromis avec la Hongrie et la Pologne dans le but de sauver un accord fiscal historique pour l’Union européenne. Elle ne devrait pas.

C’est parce que l’enjeu est bien plus important que cet accord, aussi important soit-il. Et malgré les apparences, l’UE tient en fait la main la plus forte. Lors de son prochain sommet le 10 décembre, et dans les semaines restantes jusqu’à ce que l’Allemagne passe la présidence tournante du bloc au Portugal le 1er janvier, Merkel devrait jouer tous ses atouts.

En effet, Budapest et Varsovie tentent de faire chanter l’UE. Ils menacent de mettre leur veto à un programme fiscal d’une valeur de 1,8 billion d’euros (2,2 billions de dollars). Il comprend le prochain budget septennal du bloc et un fonds corona-stimulus supplémentaire qui sera financé par des obligations européennes émises conjointement. Pour obtenir une rançon, ils demandent à l’UE d’abandonner un nouveau mécanisme qui conditionne la réception de cet argent au respect par les pays de l’État de droit.

Ce mécanisme, d’ailleurs, est déjà édulcoré par rapport aux projets précédents – il ne se déclencherait que lorsque des méfaits dans un État membre corrompt directement la façon dont l’argent européen est dépensé. Mais même c’est apparemment trop à supporter pour la Hongrie et la Pologne. Tous deux sont examinés par l’UE pour violation de l’indépendance judiciaire et d’autres principes de base de l’état de droit.

Comme d’habitude, les deux gouvernements populistes utilisent cette impasse pour leur propagande anti-Bruxelles chez eux. Dans leurs récits absurdes, l’UE est présentée comme un empire oppressif comme l’Union soviétique. Bruxelles, selon le scénario, veut imposer un style de vie étranger et libéral qui comprend – selon le parti au pouvoir polonais, Law & Justice – un programme gay et transgenre inconciliable avec la culture catholique polonaise.

Dans le ton et la hauteur, cette hyperventilation rappelle le dénigrement bruxellois dans une grande partie de la presse britannique qui a conduit au référendum sur le Brexit en 2016. «Polexit – Nous avons le droit d’en parler», a récemment laissé échapper un magazine pro-gouvernemental de Varsovie. sur sa couverture.

Et pourtant, ce n’est que de l’air chaud. La vérité est que la Hongrie et la Pologne dépendent non seulement de l’UE, mais ont également des populations qui sont avec enthousiasme pro-européennes. Le conflit actuel est organisé par quelques autocrates cyniques à leurs propres fins. Et cela pourrait encore se retourner contre eux.

Commençons par ce budget et les fonds de relance auxquels ils menacent de mettre leur veto. En fait, la Pologne a été de loin le plus grand bénéficiaire net des espèces européennes, et la Hongrie est également parmi les plus grands. Ils seraient à nouveau parmi les principaux bénéficiaires du fonds de redressement qu’ils tiennent en otage.

Et les deux pays ont grandement besoin de cet argent. La Hongrie, par exemple, a été frappée tardivement mais durement par Covid-19. Son économie se contracte fortement, le forint perd de sa valeur et le budget national est plongé dans le rouge. Le Premier ministre Viktor Orban doit bientôt injecter de l’argent dans l’économie, à moins qu’il ne veuille risquer une dépression avant les élections législatives du pays au début de 2022.

De plus, les Polonais et les Hongrois ne sont tout simplement pas polarisés sur l’Europe comme l’étaient les Britanniques. Dans le dernier sondage polonais, par exemple, 87% déclarent vouloir rester dans l’UE, contre seulement 5% qui disent ne pas le faire. En revanche, le soutien à la coalition gouvernementale populiste a chuté – à seulement 27%, ce qui est au coude à coude avec l’opposition libérale et pro-bruxelloise.

Vu dans ce contexte politique, les options de Merkel sont étonnamment bonnes. Premièrement, elle n’a pas à craindre d’entrer en 2021 sans un accord budgétaire décrivant le «cadre financier pluriannuel» de sept ans du bloc. Selon les règles de l’UE, le budget 2020 serait simplement reporté d’une année supplémentaire. Les pays recevraient de l’argent comme avant, mais ni les augmentations prévues ni les mesures de relance supplémentaires. Même la Hongrie et la Pologne continueraient à recevoir de l’argent – à moins que ce nouveau mécanisme d’État de droit ne découvre qu’elles ne devraient pas le faire.

En ce qui concerne le fonds corona-stimulus, officiellement appelé le mécanisme de relance et de résilience, la Hongrie et la Pologne pourraient continuer à y opposer leur veto. Mais les 25 autres États membres pourraient procéder sans eux.

Une façon d’y parvenir est de recourir à ce qu’on appelle la coopération renforcée: une coalition d’États membres consentants va de l’avant tandis que d’autres se retirent, bien que tous puissent adhérer plus tard. Les pays de l’UE l’ont déjà fait avec la réglementation des brevets, la loi sur le divorce et la taxation des transactions financières, par exemple.

Une autre voie consiste à créer le fonds par le biais d’un traité intergouvernemental entre les 25 États participants. De cette façon, l’installation serait techniquement séparée de l’architecture de l’UE, mais y serait ancrée. Un exemple d’une telle structure est le mécanisme européen de stabilité, un pot de sauvetage pour les 19 pays de la zone euro.

Ces alternatives sont lourdes et à leur manière controversées. Le plan actuel de combinaison du budget et de la relance est évidemment plus propre et préférable. Mais si la Hongrie et la Pologne insistent pour saboter cette solution, un plan B peut encore obtenir un allégement fiscal pour des pays comme l’Espagne et l’Italie, tout en envoyant ce message crucial à Budapest et à Varsovie: vous êtes maintenant isolé – mais vous êtes le bienvenu rejoignez à tout moment.

Merkel et l’UE sont confrontées à un test faustien. Ils pourraient aller de l’avant avec l’intégration fiscale, en échange de la vente de leurs valeurs démocratiques. Ou ils pourraient rester fermes sur le principe et régler l’argent plus tard. Cela devrait être une évidence.

