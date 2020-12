La ministre hongroise de la Justice, Judit Varga, a averti que le pays allait intenter une action visant à annuler une déclaration d’état de droit devant la plus haute juridiction de l’UE. La décision de Bruxelles débloque le nouveau budget de l’Union européenne et le fonds de récupération des coronavirus.

« Personne ne devrait douter que le gouvernement hongrois attaquera cela [in the EU court] car nous pensons qu’il y a des problèmes d’état de droit avec le texte de la déclaration elle-même, et je suis sûr que la Cour européenne y remédiera, « Varga a déclaré à la radio d’État.

Les dirigeants de l’UE ont convenu lors du sommet de la veille d’utiliser objectivement le lien de l’état de droit avec le paquet financier de 1,8 billion d’euros et de ne pas punir les pays soumis à des enquêtes sur l’état de droit de l’UE. La déclaration aide à débloquer le budget 2021-2027 et le fonds spécial pour aider les économies des États membres à surmonter les conséquences de la crise des coronavirus.

Le 16 novembre, la Hongrie et la Pologne ont opposé leur veto au budget et aux fonds de recouvrement en raison d’une disposition liant la réception de l’argent de l’UE au respect de l’état de droit.

Mais jeudi, la Hongrie a déclaré qu’elle pouvait soutenir un compromis contenant « toutes les garanties importantes » pour les deux états. L’une d’elles était la possibilité pour Budapest et Varsovie de se tourner vers la plus haute juridiction de l’UE et de tester toute procédure relative à l’état de droit. Cela pourrait retarder la mise en place de telles procédures jusqu’en 2023 au moins, car l’examen de l’affaire peut prendre deux ans, a expliqué le chef de cabinet hongrois Gergely Gulyas.

Budapest envisage maintenant de demander à la plus haute juridiction de l’UE de vérifier si la déclaration de jeudi est conforme aux traités de l’UE. Varsovie peut également décider de faire de même.

L’UE s’était déjà heurtée à la Hongrie au sujet de l’immigration, des droits des médias et des organisations non gouvernementales et d’un projet de loi interdisant l’adoption par les couples de même sexe, tandis que Bruxelles a également accusé la Pologne de porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Mais Varga a décrit la proposition de l’UE pour un mécanisme d’État de droit comme un « non-sens juridique » cette semaine parce que le principe a été appliqué de différentes manières dans différents États de l’UE.

