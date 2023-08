S’en prenant à l’Allemagne, le Premier ministre a affirmé que son pays ne resterait pas passif si ses intérêts vitaux étaient menacés.

Contrairement à l’Allemagne, la Hongrie ne resterait pas silencieuse si ses routes d’approvisionnement énergétique étaient sabotées, a déclaré mercredi le Premier ministre Viktor Orban à Tucker Carlson dans une interview publiée sur X (anciennement Twitter).

A propos de la destruction des gazoducs russo-allemands Nord Stream, Orban a rappelé que Budapest avait immédiatement qualifié l’incident d’attaque terroriste lorsqu’il s’était produit en septembre dernier. Cependant, l’Allemagne et l’Europe occidentale continuent d’éviter cette description, a-t-il ajouté.

« Il y a un autre pipeline… [bringing] gaz de Russie via le corridor sud [to] Turquie, Bulgarie, Serbie, [and] Hongrie. Avec le président serbe [Aleksandar Vucic] » Orban a déclaré. « Vous pouvez probablement faire cela avec les Allemands, mais vous ne pouvez pas le faire avec cette région. »

Carlson a insisté sur le fait que c’était « très évident » que l’administration du président américain Joe Biden avait détruit les gazoducs Nord Stream, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire – une affirmation que la Maison Blanche a toujours démentie. Orban a laissé entendre qu’il n’était pas en désaccord avec l’évaluation de Carlson.















Lorsque l’ancien présentateur de Fox News a demandé si Orban avait évoqué son avertissement concernant le gazoduc TurkStream avec la Russie, le Premier ministre a répondu que le message n’était pas adressé à Moscou.

Le journaliste d’investigation Seymour Hersh a affirmé en février que les États-Unis étaient à l’origine de l’attaque du Nord Stream et que la Norvège avait contribué à l’opération. Il a en outre suggéré que Washington avait repéré une opportunité de rompre les liens économiques entre l’Allemagne et la Russie dans le contexte de la crise ukrainienne, et que la destruction des liens énergétiques garantirait une plus grande conformité de Berlin. Comme Washington, Olso a nié ces allégations.

S’appuyant sur des fuites provenant de responsables, les médias occidentaux ont depuis publié des rapports indiquant qu’un « groupe pro-ukrainien » était à l’origine du sabotage. Les principaux médias allemands ont fait des déclarations similaires la semaine dernière, affirmant que les preuves de cette affaire suggèrent fortement l’implication de Kiev.

Les responsables russes ont affirmé que les États-Unis étaient les principaux bénéficiaires de la destruction des gazoducs Nord Stream. Les producteurs américains de gaz naturel liquéfié ont conquis le marché de l’Europe occidentale, qui était auparavant approvisionné par de grandes quantités de carburant russe moins cher.