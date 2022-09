La Hongrie demande du temps, alors que l’UE pèse lourd sur le gel des fonds

La Hongrie a besoin de temps et exhorte ses partenaires de l’Union européenne à être “tolérants”, a déclaré mardi le ministre de la Justice du pays, après que l’exécutif du bloc ait recommandé de suspendre des milliards d’euros de financement en raison de préoccupations concernant le recul démocratique et la possible mauvaise gestion de l’argent de l’UE.

La ministre de la Justice, Judit Varga, a déclaré que la Hongrie avait proposé 17 mesures « capables de remédier à toutes les inquiétudes » exprimées par la Commission européenne. Le commissaire européen au Budget, Johannes Hahn, a recommandé ce week-end que 7,5 milliards d’euros (dollars) provenant des fonds européens de la Hongrie soient gelés.

« Il faut du temps, car même s’il existe des procédures accélérées pour adopter des lois et amender la législation, il faut mettre en place de nouvelles institutions. Pour cela, vous devez embaucher du nouveau personnel », a déclaré Varga aux journalistes à Bruxelles. Elle a dit qu’elle s’attend à ce que la Hongrie ait jusqu’à la mi-novembre pour montrer qu’elle est sur la bonne voie.

La commission a pris dimanche la décision sans précédent de recommander aux 26 partenaires européens de la Hongrie de voter la suspension des paiements “afin d’assurer la protection du budget de l’UE et des intérêts financiers de l’UE contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie”.

Les craintes de la commission se concentrent sur les marchés publics — achats par l’État de biens et de services ou pour l’exécution de projets utilisant des fonds européens — en particulier qu’environ la moitié des procédures d’appel d’offres n’ont impliqué qu’un seul soumissionnaire.

Les critiques affirment que l’attribution de tels contrats a permis au gouvernement nationaliste du Premier ministre Viktor Orban de canaliser d’importantes sommes d’argent de l’UE vers les entreprises d’initiés politiquement connectés.

La commission a également de “sérieuses inquiétudes concernant la détection, la prévention et la correction des conflits d’intérêts”, et hésite à voir l’argent de l’UE investi dans certaines fiducies d’intérêt public qui gèrent des fonds importants, notamment dans le domaine de l’éducation.

Malgré les inquiétudes, Hahn a salué l’offre de la Hongrie de résoudre le problème, affirmant que les mesures correctives proposées vont « dans la bonne direction ». Les pays membres de l’UE ont un mois pour décider de geler ou non les fonds, mais peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prolonger ce délai à deux mois.

Varga a appelé les partenaires européens de la Hongrie “à être tolérants, à être positifs, à être constructifs et tournés vers l’avenir”, car en fin de compte, l’objectif principal de l’action dite de la commission sur l’état de droit “est la prévention et non la sanction”.

“Il n’y a aucun danger”, a-t-elle dit.

Les législateurs européens voient les choses différemment.

“Il est fatal que Viktor Orban puisse encore éviter ces sanctions avant la fin de l’année avec quelques pseudo-réformes”, a déclaré le Vert allemand Daniel Freund, l’un des principaux législateurs sur l’État de droit. “Une position décisive est nécessaire, pas seulement quelques améliorations dans la législation hongroise sur les marchés publics.”

En revanche, les responsables du gouvernement Orban ont décrit la décision de la commission comme une victoire et ont souligné leur engagement à mener des réformes qui, selon eux, débloqueront les fonds.

Dans un tweet dimanche, le directeur politique du Premier ministre, Balazs Orban, a qualifié la décision de “bonne nouvelle”. Il a écrit que Budapest « remplira 100 % de ses engagements et soumettra les projets de loi nécessaires au Parlement, il n’y aura donc aucun obstacle à clore les discussions dans 3 mois et à recevoir les fonds de l’UE ».

Justin Spike a contribué à ce rapport depuis Budapest, Hongrie.