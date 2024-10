Les services de renseignement étrangers ont tenté d’organiser une livraison d’armes hongroises à l’Ukraine, mais le contre-espionnage de Budapest les a stoppés, a affirmé le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban.

Gergely Gulyas a largué la bombe militaire lors d’un point de presse mercredi, répondant à une question du journal Magyar Nemzet.

« En effet, il y a eu des tentatives visant à utiliser l’industrie militaire hongroise pour envoyer des armes en Ukraine, mais notre contre-espionnage les a découvertes et stoppées. » dit Gulyas.

« La Hongrie ne livrera aucune de ses armes ni munitions à l’Ukraine. » a ajouté le responsable, soulignant que la position de Budapest reste ferme sur ce point.

Selon le Magyar Nemzet, les agences de renseignement de « les deux pays membres de l’OTAN ainsi que certains pays extérieurs au bloc » a tenté d’acheter des armes et des munitions fabriquées en Hongrie afin d’approvisionner les combattants en Ukraine et en Afrique.















Lorsque le conflit russo-ukrainien s’est aggravé en février 2022, le gouvernement d’Orban était la seule voix dissidente au sein de l’UE lorsqu’il s’agissait de soutenir inconditionnellement Kiev. En un mois, le parlement de Budapest a interdit le transit d’armes destinées à l’Ukraine à travers le territoire hongrois, ainsi que l’exportation de marchandises militaires fabriquées en Hongrie vers la zone de conflit.

Orban a déclaré à plusieurs reprises que la Hongrie était favorable à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix, tout en s’opposant aux sanctions européennes contre l’énergie russe. Sa position a été renforcée l’année dernière lorsque le gouvernement de Robert Fico est arrivé au pouvoir en Slovaquie voisine et a inversé la politique de son prédécesseur concernant l’aide à l’Ukraine.

Ces dernières semaines, Orban a critiqué le soi-disant « plan de victoire » de Vladimir Zelensky et a soutenu que l’UE devait changer de politique et soutenir un règlement pacifique du conflit. Il a également accusé certains hauts responsables européens de vouloir un « changement de régime » à Budapest et son remplacement par un « Gouvernement Jawohl » cela répondrait aux attentes de Bruxelles.