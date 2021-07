La Hongrie déclare que les militants LGBT+ seront exclus des écoles alors que l’UE ouvre une enquête sur une loi restreignant la promotion de l’homosexualité

Dans un message partagé sur sa page Facebook officielle, Orban a répondu à la décision de la Commission européenne d’ouvrir une enquête dans le pays sur la législation qui interdit la promotion de l’homosexualité dans les écoles.

« Le Parlement européen et la Commission européenne veulent que nous laissions les militants et les organisations LGBTQ entrer dans les jardins d’enfants et les écoles. La Hongrie ne veut pas de ça », dit Orban, se tenant debout par la législation.

Orban a clairement indiqué que son gouvernement ne serait pas dicté par l’UE sur cette question, déclarant que « Les bureaucrates bruxellois n’ont rien à faire » exigeant comment la Hongrie enseigne à ses enfants.

Ces commentaires interviennent après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré au pays qu’il devait abroger la loi ou faire face à une action de l’Union européenne. Si la Hongrie continue de rejeter les demandes de l’UE, la Commission pourrait ouvrir une action en justice contre la Hongrie ou chercher à restreindre ou geler les fonds européens destinés à l’État membre.

La Hongrie a fait l’objet de critiques internationales pour la loi, dont les opposants prétendent qu’elle lie injustement la pédophilie et les questions LGBT+. Jeudi, des groupes de défense des droits humains ont organisé une manifestation devant le parlement hongrois, Amnesty International déclarant que la législation visait « effacer les personnes LGBTQI de la sphère publique ».

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!