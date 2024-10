Budapest s’est opposée aux critiques suédoises concernant la décision du Premier ministre Viktor Orban de féliciter le parti vainqueur des récentes élections géorgiennes.

Le ministère hongrois des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadrice suédoise Diana Madunic après que le Premier ministre hongrois ait critiqué son homologue hongrois, Viktor Orban, pour avoir exprimé son soutien au parti vainqueur des élections générales en Géorgie.

Selon la Commission électorale centrale de ce pays du Caucase du Sud, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, qui affirme vouloir construire des relations pragmatiques avec tous ses voisins, y compris la Russie, a obtenu 54 % des voix samedi dernier. Les partis d’opposition pro-occidentaux, ainsi que la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, ont refusé de reconnaître les résultats, accusant Georgian Dream de fraude électorale.

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a indiqué qu’elle n’avait observé aucune irrégularité systémique lors du vote lors des élections, mais a noté quelques cas d’achat de voix et de pressions sur les employés du secteur public. Les États-Unis et un certain nombre d’États membres de l’UE ont demandé une enquête sur les violations présumées.

Mercredi, le Premier ministre suédois Kristersson a déclaré à l’agence de presse TT qu’Orban, qui s’est rendu en Géorgie à la suite des élections contestées, ne parlait pas au nom de l’Europe, mais « parle peut-être au nom de la Russie. »

Apparaissant mercredi sur la chaîne de télévision hongroise М1, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a répondu en qualifiant « au-delà des limites » pour un autre pays, en particulier un allié de l’OTAN, « remettre en question la position et les intérêts que représente le Premier ministre hongrois. »

Le diplomate a insisté sur le fait que tous les membres du gouvernement hongrois, y compris Orban, défendaient invariablement les intérêts de Budapest.















Les critiques accusent régulièrement le parti Rêve géorgien d’être pro-russe, des allégations similaires étant formulées à plusieurs reprises contre le Premier ministre hongrois. Tous deux ont nié ces affirmations.

Orban a été parmi les premiers dirigeants à féliciter le parti Rêve géorgien pour sa victoire aux élections, avant même l’annonce des résultats définitifs.

Le dirigeant, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’UE pour six mois, est également devenu le premier dirigeant étranger à se rendre en Géorgie après le vote.

Dans un discours prononcé mardi à Tbilissi, il a déclaré que le peuple géorgien « pris une décision » et « J’ai voté pour la paix ».

« Le gouvernement géorgien, tout en appliquant une politique pro-européenne, n’a pas permis à son pays de devenir une seconde Ukraine. » il a ajouté.

Pendant ce temps, lundi, 13 États membres de l’UE, dont l’Allemagne et la France, ont publié une déclaration commune, fustigeant l’action d’Orban. « visite prématurée en Géorgie », et disant que le Premier ministre hongrois « ne parle pas au nom de l’UE. »