La Hongrie condamne le capitaine ukrainien à plus de 5 ans de prison pour la mort de 25 touristes sud-coréens

Le capitaine d’un navire ukrainien a été condamné à cinq ans et demi de prison pour une collision fluviale meurtrière en 2019.

Un bateau touristique sur le Danube transportant des touristes sud-coréens s’est écrasé, tuant 25 personnes et deux membres d’équipage locaux.

Yuri Chaplinsky de Viking Cruises a été acquitté du chef de non-assistance, mais reconnu coupable de mauvaise conduite.

Un tribunal hongrois a condamné mardi un capitaine de navire ukrainien à cinq ans et demi de prison pour une collision sur le Danube en 2019 qui a tué 25 touristes sud-coréens et deux membres d’équipage.

La catastrophe, qui s’est produite sur un tronçon très fréquenté du fleuve au cœur de Budapest, a été le pire accident de navigation survenu en Hongrie depuis plus d’un demi-siècle.

Le bateau touristique Mermaid transportant 33 touristes sud-coréens et deux membres d’équipage hongrois a coulé quelques secondes après être entré en collision avec le bateau de croisière fluviale Viking Sigyn, beaucoup plus grand.

Yuri Chaplinsky, aujourd’hui âgé de 68 ans et à la barre du plus grand navire Sigyn de la compagnie bâloise Viking Cruises, a été reconnu coupable de faute.

Cependant, Chaplinsky a été acquitté de 35 chefs d’accusation pour non-assistance lors de la catastrophe de mai 2019.

Avant le verdict, le capitaine avait exprimé son « immense regret » pour la catastrophe de 2019.

« Je ne peux pas me reposer ne serait-ce qu’une minute à cause des souvenirs de cette terrible tragédie. Je ne peux pas dormir la nuit à cause d’eux », a-t-il déclaré devant une salle d’audience bondée.

Fleurs et couronnes sur les rives du Danube, près du pont Margaret lors d’une cérémonie en mai 2020, pour commémorer le naufrage du Mermaid l’année précédente. (Photo par ATTILA KISBENEDEK / AFP)

« J’ai au moins réussi à convaincre le tribunal (…) qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’aide dans 35 chefs d’accusation, ce qui aurait été un acte délibéré », a déclaré l’avocat de la défense Gabor Toth après la lecture du verdict.

Seuls sept Sud-Coréens ont pu être secourus, tandis que 25 sont morts, ainsi que deux membres d’équipage hongrois, dont le capitaine du Mermaid.

Une Sud-Coréenne est toujours portée disparue près de quatre ans et demi après la tragédie.

Selon les procureurs, Chaplinsky ne s’est pas concentré sur ses fonctions pendant au moins cinq minutes et n’était pas conscient de la proximité dangereuse de la sirène, beaucoup plus petite, sans réussir à ralentir, à s’en éloigner ou à envoyer une alarme radio.

Il aurait ensuite négligé son devoir de porter secours à ceux qui sont tombés à l’eau ou se sont retrouvés coincés à bord du bateau coulé, ont indiqué les procureurs.

Cependant, dans une déclaration écrite lue lors du procès, qui a débuté en mars 2020, Chaplinsky a déclaré qu’il n’avait pas remarqué le bateau et pensait qu’il avait heurté du bois flotté, selon le journal hongrois Blikk.

Lorsqu’il a réalisé ce qui s’était passé, il a été en état de choc et a laissé le deuxième officier prendre le commandement.

L’avocat de l’Ukrainien a demandé au juge d’acquitter son client de toutes les accusations, arguant que le capitaine du Mermaid était le seul responsable de la tragédie.