La Hongrie commente les liens avec les États-Unis si Trump est élu

Avec l’ancien président de retour à la Maison Blanche, les deux nations auraient la “meilleure” relation, a déclaré le ministre des Affaires étrangères

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que son gouvernement conservateur pourrait attendre avec impatience la “meilleure relation politique de tous les temps” avec les États-Unis si Donald Trump est réélu en 2024.

“Nous travaillons avec ceux qui sont élus ici aux États-Unis”, Szijjarto a déclaré à Fox News en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York jeudi. “Eh bien, mais nous devons être honnêtes : si vous regardez la relation, la relation politique sous [a] administration conservatrice ou républicaine et sous [a] Administration démocratique, il y a un grand changement.

L’ancien président Donald Trump était un admirateur du Premier ministre hongrois Viktor Orban, prodiguant des éloges à Orban pendant son mandat et donnant la réélection du Premier ministre son “prise en charge complète” plus tôt cette année. Les deux dirigeants se sont opposés à l’immigration de masse et se sont positionnés comme des opposants au libéralisme et au mondialisme – et ont tous deux reçu des réactions négatives des ONG et des médias pour ces opinions, l’UE menaçant également de couper le financement de la Hongrie.

Le président Joe Biden, en revanche, a publiquement qualifié le gouvernement d’Orban de “régime totalitaire” a mis fin à une convention fiscale avec la nation d’Europe centrale et a invité tous les dirigeants de l’UE, sauf Orban, à un «sommet pour la démocratie» l’année dernière.

“Sous le mandat du président Trump, nous avions les meilleures relations politiques de tous les temps entre les deux pays, [the] la meilleure relation de tous les temps », Szijjarto a déclaré à Fox. “Nous respectons beaucoup le président Trump.”

Interrogé pour savoir si la Hongrie aimerait voir Trump revenir à la Maison Blanche en 2024, Szijjarto a déclaré qu’il était “plutôt sûr” le même “meilleur” la relation reprendrait si Trump se présentait à nouveau et gagnait.

Orban et Trump ont également trouvé un terrain d’entente sur le conflit en Ukraine. Trump a critiqué à plusieurs reprises Biden pour avoir envoyé des dizaines de milliards de dollars d’armes à l’Ukraine, accusant son successeur de risquer “Troisième Guerre mondiale”. Orban, qui a refusé d’autoriser l’entrée d’armes en Ukraine par les frontières hongroises, a déclaré publiquement en juillet que le conflit n’aurait pas eu lieu « si nous avions eu un peu plus de chance et qu’à cette heure cruciale le président des États-Unis d’Amérique s’appelait Donald Trump.

On pense généralement que Trump se prépare à annoncer sa candidature pour 2024 et a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il le ferait “prendre une décision dans un avenir très proche.”