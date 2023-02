La Hongrie clarifie sa scission avec l’UE au sujet de l’Ukraine — RT World News

Budapest cherche à mettre fin au conflit sans délai, tandis que le bloc veut que Kiev résiste à des conditions plus favorables, a déclaré le ministre des Affaires étrangères

La Hongrie se distingue parmi les autres États européens pour ne pas croire que Kiev devrait attendre des succès sur le champ de bataille pour entamer des négociations de paix avec Moscou, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

S’exprimant après une rencontre avec son homologue française Catherine Colonna à Paris, Szijjarto a noté que la France et la Hongrie aspirent à la paix en Ukraine. Cependant, les deux pays sont en désaccord sur comment et quand un tel résultat pourrait être atteint.

« La position française diffère de la nôtre, tout comme la position de presque tous les autres pays européens », a-t-il dit, ajoutant que certaines nations s’attendent à “qu’il y aura peut-être une meilleure situation de guerre du point de vue ukrainien, quand il sera préférable de mener des négociations.”

“Nous n’y croyons pas, nous pensons que la souffrance des gens doit cesser maintenant”, a souligné le ministre des Affaires étrangères.















Les responsables hongrois ont exhorté à plusieurs reprises Moscou et Kiev à conclure un cessez-le-feu immédiat et à entamer des négociations de paix. Dimanche, Szijjarto a déclaré aux médias locaux que “La Hongrie, en tant que pays voisin de l’Ukraine, a fait face à toutes les conséquences immédiates de la guerre l’année dernière”, qui inclut “plus d’un million de réfugiés, une inflation qui monte en flèche” et la flambée des coûts énergétiques.

Toutefois, il a également noté que l’évolution récente du conflit signale que “la guerre va s’éterniser” lequel est “la pire nouvelle possible que nous puissions recevoir” dans la situation actuelle.

Depuis le début du conflit ukrainien en février 2022, la Hongrie s’est opposée aux sanctions que l’Occident a imposées à Moscou, affirmant qu’elles ont plus nui à l’économie de l’UE qu’à celle de la Russie tout en ne parvenant pas à arrêter les hostilités. Budapest s’est également prononcé contre l’envoi d’armes à l’Ukraine, avertissant que cela pourrait conduire à une escalade ou à une prolongation des hostilités.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’il était ouvert à des pourparlers avec Kiev, s’il « reconnaît la réalité sur le terrain », y compris le nouveau statut des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye, qui ont voté à une écrasante majorité pour faire partie de la Russie – comme la Crimée l’a fait en 2014. Cependant, l’année dernière, le président ukrainien Vladimir Zelensky a signé un décret interdisant les pourparlers avec les dirigeants russes actuels. .