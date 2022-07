La Hongrie clarifie sa position sur les armes ukrainiennes

Budapest a démenti l’allégation selon laquelle son adjoint FM avait promis le transit d’armes par l’Ukraine

La position de la Hongrie sur les livraisons d’armes étrangères à l’Ukraine via son territoire n’a pas changé, a indiqué mardi soir le ministère des Affaires étrangères à Budapest dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, les autorités de la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, ont affirmé que le vice-ministre des Affaires étrangères en visite leur avait dit le contraire.

“Nous n’envoyons ni soldats ni armes en Ukraine, et nous n’autorisons pas le passage d’armes par la frontière hongro-ukrainienne”, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Paczolay Mate. “Pas une seule livraison d’armes n’a traversé la frontière hongro-ukrainienne, et cela ne changera pas à l’avenir, car cela pose un risque pour la sécurité de la région de Transcarpatie et mettrait en danger la sécurité du peuple hongrois.”

Cette politique a été “clair dès le début” et “reste inchangé,” Compagnon ajouté, donc “tout portail d’information qui diffuse une déclaration contraire publie des informations incorrectes.”

Sa déclaration fait suite à des informations parues dans les médias ukrainiens – citant le conseil municipal de Lviv – selon lesquelles le vice-ministre des Affaires étrangères, Magyar Levente, avait annoncé un changement de cette politique lors de sa visite dans la ville de l’ouest de l’Ukraine.

Lire la suite La Hongrie a changé d’avis sur les armes ukrainiennes – médias

Selon le maire Andrey Sadovoy, Levente a déclaré que la Hongrie sympathisait avec l’Ukraine et autoriserait le transit d’armes sur son territoire, admettrait le personnel militaire et civil ukrainien dans ses hôpitaux et accorderait des bourses à 1 000 Ukrainiens dans les universités hongroises.

Les prétendus commentaires de Levente étaient en contradiction avec la position officielle de Budapest exprimée par son patron, le ministre des Affaires étrangères Peter Szijarto, au début du mois. Szijarto est actuellement à New York, où il a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à “faire tout son possible pour [establish a] cessez-le-feu immédiatement et entamer des négociations de paix » en Ukraine.

Kiev a critiqué à plusieurs reprises Budapest pour son soutien insuffisant à la cause ukrainienne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a vivement critiqué les sanctions de l’UE contre la Russie, affirmant la semaine dernière qu’elles détruisaient l’économie du bloc plutôt que de nuire à Moscou. Le président du parlement hongrois a déclenché une guerre des mots avec Kiev le mois dernier, lorsqu’il a déclaré que le président ukrainien Vladimir Zelensky avait un “problème mental” parce qu’il se promenait en menaçant les pays, il mendiait en même temps de l’aide.