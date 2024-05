BUDAPEST, Hongrie (AP) — La Hongrie cherchera à se retirer de toute opération de l’OTAN visant à soutenir l’Ukraine, a déclaré le Premier ministre. Viktor Orban » a déclaré vendredi, suggérant que l’alliance militaire et l’Union européenne s’orientaient vers un conflit plus direct avec la Russie.

Orbán a déclaré à la radio d’État que la Hongrie s’y opposait un plan que l’OTAN envisage fournir un soutien militaire plus prévisible à l’Ukraine dans les années à venir pour repousser les attaques de Moscou invasion à grande échellealors que des troupes russes mieux armées affirment leur contrôle sur le champ de bataille.

« Nous n’approuvons pas cela et nous ne voulons pas non plus participer à un soutien financier ou en armement (à l’Ukraine), même dans le cadre de l’OTAN », a déclaré Orbán, ajoutant que la Hongrie a pris position en tant que « non-participant » à tout projet potentiel. Opérations de l’OTAN pour aider Kiev.

« Nous devons redéfinir notre position au sein de l’alliance militaire, et nos avocats et nos officiers travaillent sur la façon dont la Hongrie peut exister en tant que membre de l’OTAN sans participer aux actions de l’OTAN en dehors de son territoire », a-t-il déclaré.

Orbán, considéré comme le président russe Vladimir Le partenaire le plus proche de Poutine dans l’UEa souligné le rôle de l’OTAN en tant qu’alliance défensive et a déclaré qu’il ne partageait pas les inquiétudes de certains autres pays d’Europe centrale et orientale selon lesquelles l’armée russe ne cesserait pas son agression si elle gagnait la guerre en Ukraine.

« La force de l’OTAN ne peut être comparée à celle de l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Je ne considère pas comme une proposition logique que la Russie, qui ne peut même pas traiter avec l’Ukraine, vienne tout d’un coup et engloutisse l’ensemble du monde occidental. »

La Hongrie a refusé de fournir une aide militaire à l’Ukraine voisine, contrairement à la plupart des autres pays de l’UE, et Orbán a vigoureusement opposé les sanctions du bloc contre Moscou ont finalement toujours j’ai voté pour eux.

Le leader nationaliste se prépare aux élections au Parlement européen du 6 au 9 juin et a présenté son parti comme le garant de la paix dans la région. Il a qualifié les États-Unis et d’autres pays de l’UE qui appellent à un plus grand soutien à l’Ukraine de « pro-guerre » et d’agir en préparation d’un conflit mondial.

