La Hongrie bloque le programme d’aide à l’Ukraine et insiste sur le fait que le veto n’est pas lié aux sanctions de l’UE

La Hongrie a bloqué l’approbation d’un programme d’aide financière de 18 milliards d’euros à l’Ukraine, ce qui a incité d’autres membres de l’Union européenne à accuser le Premier ministre Viktor Orban d’abuser de son droit de veto.

Le paquet, d’une valeur d’environ 18,9 milliards de dollars, aurait fourni des fonds à l’Ukraine pour maintenir sa défense inébranlable face à l’invasion de la Russie. Le vote d’Orban oblige les autres nations européennes à trouver d’autres moyens de continuer à soutenir l’Ukraine.

L’Union européenne a décidé de suspendre 7,5 milliards de dollars de financement à la Hongrie en raison de problèmes de fraude et de corruption. Les détracteurs d’Orban pensent qu’il a bloqué les fonds ukrainiens proposés afin de faire pression sur le reste du bloc pour qu’il débloque les fonds.

L’UE exige l’unanimité pour envoyer de l’argent à l’Ukraine par les canaux du bloc, mais les nations individuelles peuvent également le faire par elles-mêmes, bien qu’il soit plus compliqué de coordonner l’effort.

“Viktor Orban abuse du droit de veto comme personne avant lui. … Il prend même en otage des fonds pour les hôpitaux ukrainiens”, a déclaré Daniel Freund, membre du parti des Verts et négociateur parlementaire sur la question de l’État de droit. “Viktor Orban n’aurait pas pu offrir à Poutine un plus beau cadeau aujourd’hui.”

Mais Freund a insisté sur le fait que “l’UE trouvera des moyens de soutenir l’Ukraine même sans la Hongrie. Mais cela signifie : plus de temps, plus d’efforts, plus de coûts”.

Orban a nié que son veto ait quoi que ce soit à voir avec le différend sur les fonds et a plutôt fait une déclaration sur la façon dont l’UE devrait fonctionner, affirmant que les informations faisant état d’un veto étaient de “fausses nouvelles”. La Hongrie est prête à apporter une aide financière à l’Ukraine, sur une base bilatérale. base.”

Il a insisté sur le fait que la méthode proposée par le bloc pour acheminer l’aide “n’est pas la solution”.

“Si nous continuons à avancer sur la voie d’une communauté endettée, nous ne pourrons pas revenir en arrière”, a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Le ministre tchèque des Finances, Zbyněk Stanjura, a déclaré aux journalistes : “Que ce soit le plan A ou le plan B, à n’importe quel prix”, l’Europe doit s’assurer que l’argent parvienne à l’Ukraine début janvier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.