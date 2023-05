La Hongrie bloque le paiement de 500 millions d’euros à l’Ukraine – médias – RT World News

La Hongrie a bloqué le transfert de 500 millions d’euros (544 millions de dollars) d’armes et d’équipements militaires de l’UE vers l’Ukraine, a rapporté lundi l’agence de presse italienne ANSA. Alors que Kiev se précipitait pour obtenir des armes occidentales afin de renforcer sa contre-offensive promise depuis longtemps contre les forces russes, le paquet devait être envoyé la semaine prochaine.

S’il est approuvé, il représenterait le huitième prélèvement pour l’Ukraine sur la Facilité européenne pour la paix (EPF), un fonds de 5,6 milliards d’euros (6,08 milliards de dollars) que le bloc utilise pour financer les militaires étrangers et rembourser ses propres membres qui envoient des armes dans des conflits étrangers. Avant février dernier, la «facilité pour la paix» n’avait été utilisée que pour fournir des équipements non létaux à la Géorgie, au Mali, à la Moldavie, au Mozambique et à l’Ukraine, pour un total de moins de 125 millions de dollars.

Budapest a refusé d’autoriser le dernier transfert à moins qu’il ne reçoive « garanties » que l’EPF resterait « mondial » dans son champ d’application, et ne pas être utilisé uniquement pour armer l’Ukraine, a rapporté l’ANSA, citant « une source informée ».















Que la Hongrie bloque l’approvisionnement en armes de Kiev n’est pas surprenant. Alors que la Hongrie est membre de l’OTAN, le Premier ministre Viktor Orban a refusé d’autoriser le bloc dirigé par les États-Unis à envoyer des armes à l’Ukraine via le territoire hongrois. Orban a accusé les États-Unis et ses collègues alliés de l’OTAN d’attiser le conflit « aux dépens des intérêts européens », tandis que son gouvernement soutient un plan chinois visant à le résoudre par voie diplomatique.

À la fin de l’année dernière, la Hongrie a bloqué une tranche de 18 milliards d’euros (19,5 milliards de dollars) d’aide économique à l’Ukraine, que le bloc aurait empruntée sur les marchés mondiaux. Orban a fait valoir qu’en agissant ainsi, l’UE serait devenue « endetté » sur l’Ukraine. Il a finalement cédé lorsque le bloc a levé un gel qu’il avait placé sur les subventions pour la Hongrie.

En janvier, la Hongrie a également bloqué le déblocage de la septième tranche d’armes EPF pour l’Ukraine, bien que le paquet ait été approuvé plusieurs semaines plus tard.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a demandé à plusieurs reprises à l’Occident de lui fournir des armes plus lourdes et plus de munitions avant une contre-offensive tant vantée contre les forces russes. Zelensky a visité l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France ces derniers jours et a obtenu de nouvelles promesses d’aide des quatre, mais il insiste toujours sur le fait qu’il a besoin d’avions de combat et de missiles à plus longue portée pour tenir sa promesse de reprendre les territoires russes de Kherson. , Zaporozhye, Donetsk, Lougansk et la Crimée.

Les responsables militaires américains ont publiquement exprimé des doutes quant à la capacité de l’armée ukrainienne à atteindre ces objectifs, et des documents divulgués par le Pentagone suggèrent que Washington se prépare à l’échec de l’offensive de Kiev.