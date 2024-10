La Hongrie bloque l’aide à l’Ukraine pour aider Trump – Politico — RT World News

Budapest a déclaré plus tôt que l’UE devrait reporter la décision sur un prêt à Kiev après les élections américaines.

La Hongrie retarde intentionnellement l’approbation d’un changement de procédure lié aux sanctions contre la Russie, nécessaire pour un prêt du G7 prévu à l’Ukraine, a rapporté lundi Politico, citant des diplomates de l’UE. Selon le rapport, les efforts de Budapest visent à « portion » éviter à Donald Trump de se retrouver aux prises avec le prêt s’il remporte les élections du mois prochain.

Le G7 prévoit d’accorder un prêt de 45 milliards d’euros (50 milliards de dollars) à l’Ukraine en utilisant les bénéfices exceptionnels des avoirs russes gelés en Occident pour rembourser progressivement cet argent. La Commission européenne s’est engagée à contribuer à hauteur de 35 milliards d’euros, le reste revenant aux États-Unis et aux autres membres du G7.

Cependant, Washington s’inquiète de la viabilité à long terme du plan étant donné que les sanctions de l’UE, y compris celles visant les avoirs gelés, doivent être renouvelées à l’unanimité tous les six mois. Cela a incité Bruxelles à proposer de prolonger le délai entre les approbations à 36 mois.

Alors que la plupart des États membres seraient favorables au changement, la Hongrie a exhorté la semaine dernière toutes les parties concernées à reporter la décision. S’adressant aux journalistes après une réunion ministérielle à Luxembourg, le ministre hongrois des Finances, Mihaly Varga, a suggéré que l’UE devrait attendre l’élection présidentielle américaine du mois prochain et planifier ses prochaines étapes en fonction du vainqueur.















«Nous pensons que cette question – la prolongation des sanctions russes – devrait être tranchée après les élections américaines… Nous devons voir dans quelle direction va la future administration américaine. [on] ce problème », a-t-il déclaré, soulignant que les deux candidats, Trump et Kamala Harris, ont des opinions opposées sur le conflit ukrainien : « un, dans la direction [of] la paix, et [the other] continuer la guerre. »

Selon Politico, Budapest a en tête les intérêts de Trump avec son approche. Des sources affirment que si l’UE doit approuver le prêt sans les États-Unis, Trump n’aura aucune obligation de soutenir l’initiative s’il est élu et sera libre d’abandonner l’ensemble du plan et, éventuellement, de cesser complètement d’aider l’Ukraine, ce qu’il a fait. déjà menacé de le faire.

« Ils [Hungary] peu importe si l’Europe doit payer plus. Il s’agit d’aider Trump. » aurait déclaré un diplomate européen anonyme.

«Nous mettons la pression, mais jusqu’à présent [Hungarian Prime Minister Viktor] Orban ne cède pas. » dit un autre. Des sources ont ajouté que le problème est considéré comme critique car il pourrait entraîner une « rupture dans l’unité transatlantique » sur le soutien financier à l’Ukraine.

Orban et Trump ont noué des relations étroites au cours de la présidence de ce dernier, et le dirigeant hongrois a été un partisan enthousiaste de la campagne actuelle du républicain, affirmant plus tôt ce mois-ci qu’il « ouvrir plusieurs bouteilles de champagne » si Trump est élu. Tous deux ont également plaidé en faveur d’une solution diplomatique rapide au conflit ukrainien, et Orban a déclaré à plusieurs reprises qu’il y aurait plus de chances de parvenir à un accord de paix si Trump gagnait.

Les modifications des sanctions de l’UE devraient être discutées lors du sommet des dirigeants de l’UE prévu mercredi à Bruxelles.