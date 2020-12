Le même amendement empêcherait également les couples homosexuels d’adopter des enfants en Hongrie en définissant une famille comme comprenant un homme comme père et une femme comme mère. L’amendement pourrait également rendre plus difficile l’adoption par les parents seuls.

BUDAPEST – Le Parlement hongrois a adopté mardi une série de mesures radicales qui restreignent les droits des citoyens homosexuels et rendent plus difficile pour les partis d’opposition de défier le Premier ministre Viktor Orban et son parti lors des prochaines élections.

«Partout où c’était possible, le Fidesz a choisi de consolider encore plus son pouvoir avec ces lois», a déclaré Agnès Kovacs, juriste au Eotvos Karoly Policy Institute, à propos du parti de M. Orban.

Elle a déclaré que les lois étaient une source de «grave préoccupation» dans un pays où M. Orban a déjà déchiré le tissu des institutions démocratiques depuis plus d’une décennie au pouvoir.

M. Orban, un autocrate populiste qui a fièrement déclaré sa vision de créer ce qu’il appelle un État «illibéral», a évidé de nombreux freins et contrepoids considérés comme partie intégrante d’une saine gouvernance démocratique. Il a aligné les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire pour faire la demande de son parti, ce qui rend une législation aussi radicale à la fois possible et difficile à contester.

En poussant la nouvelle législation, le gouvernement a justifié ses actions dans une explication écrite en disant que la constitution «est un cadre vivant qui exprime la volonté de la nation, la manière dont nous voulons vivre».

Mais la volonté de la nation est de plus en plus indiscernable de la volonté d’Orban. Et il reste peu de voix critiques dans le pays pour demander des comptes au gouvernement puisque les alliés de M. Orban ont pris le contrôle de la grande majorité des médias indépendants. Dans le même temps, son gouvernement a mené une campagne incessante contre les organisations non gouvernementales vouées à la promotion de la bonne gouvernance.