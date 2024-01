La Hongrie accuse l’UE de chantage suite à l’impasse sur l’aide à l’Ukraine

La Hongrie a accusé l’Union européenne de chantage après qu’un document divulgué aurait suggéré que le bloc envisageait de saboter l’économie de Budapest s’il opposait son veto à une nouvelle aide à l’Ukraine lors d’un sommet plus tard cette semaine.

Le ministre hongrois des Affaires européennes a fustigé sur les réseaux sociaux le document rédigé par des responsables européens et cité Dimanche par le Financial Times, qui a déclaré que Bruxelles avait développé une stratégie visant à cibler les points faibles de l’économie hongroise et à saper la confiance des investisseurs suite au blocage des fonds vers Kiev.