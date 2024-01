La Hongrie accuse l’UE de chantage suite à l’impasse sur l’aide à l’Ukraine

La Hongrie a accusé l’Union européenne de chantage après qu’un document divulgué aurait suggéré que le bloc envisageait de saboter l’économie de Budapest s’il opposait son veto à une nouvelle aide à l’Ukraine lors d’un sommet plus tard cette semaine.

Le ministre hongrois des Affaires européennes a fustigé sur les réseaux sociaux le document rédigé par des responsables européens et cité Dimanche par le Financial Times, qui a déclaré que Bruxelles avait développé une stratégie visant à cibler les points faibles de l’économie hongroise et à saper la confiance des investisseurs suite au blocage des fonds vers Kiev.

“La Hongrie ne cède pas au chantage”, a écrit János Bóka dans un poste sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

“Le document rédigé par les bureaucrates bruxellois ne fait que confirmer ce que le gouvernement hongrois dit depuis longtemps : l’accès aux fonds européens est utilisé à des fins de chantage politique par Bruxelles”, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, Bruxelles a déclaré que si Budapest ne reculait pas, les dirigeants de l’UE devraient s’engager à suspendre tout financement du pays, ce qui, à son tour, effrayerait les marchés, affaiblirait la monnaie du pays, le forint, et entraînerait une hausse du coût des emprunts. .

Un haut responsable de l’UE a décrit lundi le document comme une note d’information décrivant l’état actuel de l’économie hongroise, et a déclaré qu’il ne décrivait aucun plan spécifique concernant Budapest, le budget de l’UE ou le financement de l’Ukraine. Ils ont ajouté que les négociations budgétaires se poursuivent et continueront de reposer sur la recherche d’un compromis acceptable pour l’ensemble des 27 États membres.