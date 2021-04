La Hongrie a suffisamment de vaccins pour tous ceux qui ont demandé le vaccin contre Covid-19, a déclaré le Premier ministre Orban

La Hongrie entre dans une nouvelle étape dans la lutte contre le coronavirus, a déclaré Orban vendredi en s’adressant à la radio Kossuth.

«Dans le passé, nous nous défendions en fermant, ralentissant ainsi la propagation du virus. Mais maintenant, nous sommes à l’attaque, » il a dit. «Le vaccin est comme un gilet pare-balles, le virus rebondit dessus.»

À la fin de jeudi, plus de 3,91 millions de personnes avaient déjà été vaccinées, a déclaré Orban. Le pays devrait atteindre vendredi son objectif de taux d’inoculation de 40%. L’atteinte de cette étape déclenchera la réouverture tant attendue des services publics hongrois et de la plupart des sites.

Au cours du week-end, des hôtels, des théâtres et des cinémas, des restaurants et des bars avec des sièges à l’intérieur, et d’autres lieux ouvriront leurs portes à travers le pays pour les personnes ayant des «certificats d’immunité». Les certificats sont délivrés à ceux qui ont été vaccinés ou qui ont contracté le coronavirus et qui se sont rétablis avec succès. Alors que les certificats pour ces derniers ne sont valables que six mois, les certificats pour ceux qui ont été vaccinés n’expirent pas.

La campagne de vaccination devrait se dérouler sans interruption, car le pays a stocké suffisamment de vaccins pour tous ceux qui en ont fait la demande, a déclaré Orban.

«Il y a tellement de vaccins en Hongrie qu’ils suffisent à tous ceux qui ont demandé à se faire vacciner. C’est maintenant aux gens de se faire vacciner. »

La Hongrie bénéficie de l’un des taux de vaccination les plus élevés de l’UE et a également importé le plus grand nombre de doses par habitant parmi les États membres. Le pays a approuvé plusieurs vaccins du monde entier sans attendre les régulateurs de l’UE, en important les vaccins Sinopharm de Chine et Spoutnik V de Russie.

La Hongrie a subi le plus grand nombre de décès quotidiens par habitant liés à Covid dans le monde ces dernières semaines. Cependant, les effets de la campagne de vaccination ont apparemment commencé à se manifester, la situation s’améliorant fin avril.

Depuis le début de la pandémie, la Hongrie a enregistré plus de 776000 cas de coronavirus, avec environ 7% de la population du pays, soit environ 10 millions, étant infectée. Plus de 27 000 personnes ont succombé à la maladie à travers le pays.

