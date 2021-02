La Hongrie a enfreint la loi européenne sur le traitement et le traitement des migrants, déclare l’avocat général de la Cour européenne de premier plan

L’avocat général de l’UE a rendu un avis accablant sur le traitement et le traitement des migrants par la Hongrie à la suite de ses réformes de 2018, notant que Budapest a manqué à ses obligations en vertu du droit européen.

«En imposant des sanctions pénales à l’organisation d’activités destinées à permettre aux personnes d’engager la procédure de protection internationale qui ne remplissent pas les critères nationaux d’octroi de cette protection, la Hongrie a manqué à ses obligations en vertu du droit de l’UE». a déclaré jeudi l’avocat général de la Cour européenne de justice dans un communiqué.

La déclaration fait référence à la réforme de la politique des migrants par la Hongrie en 2018, qui a rendu presque impossible pour la plupart des demandeurs d’asile d’accéder à une protection en Hongrie et criminalise l’acte d’aider les migrants sans papiers dans leur transit.

«La criminalisation de ces activités empiète sur l’exercice des droits garantis par le législateur européen concernant l’assistance aux demandeurs de protection internationale», indique le communiqué.

L’avis de l’avocat général n’est pas contraignant, bien que la plus haute juridiction de l’UE suive normalement leurs orientations.

En juin 2018, le parlement hongrois a adopté un ensemble de lois connu sous le nom de projet de loi «Stop Soros». Le projet de loi criminalise l’aide aux migrants et prévoit même des peines de prison pour les personnes reconnues coupables. Un amendement constitutionnel apporté en plus du projet de loi a déclaré «Population étrangère» ne peut pas être installé en Hongrie.

En décembre, la ministre hongroise de la Justice, Judit Varga, a rejeté une décision similaire d’un tribunal de l’UE comme «Sans but», après avoir déclaré que la Hongrie avait enfreint les règles européennes en refusant aux migrants vulnérables le droit de demander l’asile et en expulsant de force des personnes vers la frontière.

Au plus fort de la crise des migrants en 2015, le président Viktor Orban a ordonné aux autorités hongroises d’ériger une barrière et de fermer la frontière sud du pays avec la Serbie, un pays non membre de l’UE. La police hongroise a également expulsé de force de nombreux migrants vers «Une bande de terre dénuée de toute infrastructure» à la frontière serbe – une décision qui a été fustigée par la Cour européenne.

