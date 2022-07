Budapest doit protéger les Hongrois de souche vivant dans la partie occidentale du pays frontalier, a déclaré le FM Peter Szijjarto

La Hongrie a des plans militaires sur la manière de protéger les Hongrois de souche vivant dans l’ouest de l’Ukraine, a révélé le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto. Budapest est prête à agir pour la défense de 150 000 personnes qu’elle considère comme les siennes, a-t-il révélé vendredi dans une interview.

“Notre pays a préparé des scénarios de guerre d’urgence”, a déclaré le ministre au site d’information Index. Il a déclaré que le gouvernement hongrois voulait éviter de les utiliser, c’est pourquoi il cherchait une résolution pacifique du conflit armé russo-ukrainien.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cependant, a rejeté l’idée d’offrir des concessions à la Russie pour obtenir un cessez-le-feu et affirme que son pays peut vaincre la Russie avec l’aide de bailleurs de fonds occidentaux. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a commenté les objectifs des deux pays, affirmant que son pays avait des intérêts différents de ceux de l’Ukraine.

« Et quel est l’intérêt ukrainien ? Impliquer le plus de pays possible dans ce conflit, au moins par des livraisons d’armes. Notre intérêt, en revanche, est de rester en dehors de ce conflit et de minimiser le risque d’être entraîné dans une guerre », dit Szijjarto.

Szijjarto a affirmé qu’après que la Russie ait attaqué l’Ukraine, Budapest “fermé tous les problèmes” qui avait causé des tensions avec Kiev auparavant.

Kiev accuse depuis longtemps Budapest d’encourager le sécessionnisme au sein de sa diaspora hongroise, notamment en accordant secrètement la citoyenneté aux Hongrois de souche. En 2018, Kiev a expulsé le consul hongrois de la ville de Beregovo à cause de cette question. Le personnel de la mission a déjà été filmé en train de distribuer apparemment des documents de citoyenneté à des Hongrois ukrainiens et de leur demander de garder le secret.

Les relations entre les deux nations se sont détériorées en 2017, après que Kiev a adopté une loi établissant une feuille de route pour supprimer les langues minoritaires des écoles ukrainiennes. Budapest a déclaré qu’il était discriminatoire à l’égard des Hongrois de souche et s’est engagé à faire obstacle aux projets de l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN et à l’UE à moins que la loi ne soit supprimée.

Malgré l’évaluation de Szijjarto selon laquelle les tensions appartiennent au passé, son pays a été sévèrement critiqué par Kiev ces derniers mois. En mai, la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a accusé Budapest de se rapprocher de la Russie pour son “gaz pas cher” et souhaitant secrètement s’emparer des parties de l’Ukraine à majorité hongroise.