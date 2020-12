Au printemps 2018, quelques semaines après les dernières élections hongroises, j’ai fait une randonnée avec mes amis. Nous visitons régulièrement les paysages de montagne à couper le souffle de la Hongrie, qui étaient étonnants au printemps. Après notre dîner d’après-randonnée, j’ai remarqué qu’une de mes plus proches amies, Lilla, était en train de pleurer.

Tout d’abord, elle a commencé à parler d’une voix subtile, mais elle est devenue de plus en plus forte et véhémente sur le fait que, malgré tous ses efforts, elle ne savait pas comment fournir une éducation à son enfant de deux ans en Hongrie, basée sur compréhension, acceptation et respect mutuel et non sur la haine et l’exclusion. Comment est-elle censée expliquer à ses enfants que le monde est plein de personnes de religions, d’origines ethniques, de couleurs de peau et d’identités différentes et qu’aucune n’est meilleure ou pire que l’autre lorsque les institutions gouvernementales et étatiques répandent la haine?

Je me souviens souvent de cette conversation. Je m’en souviens à chaque fois que des politiciens hongrois de premier plan parlent de l’appartenance des femmes à la cuisine et lorsqu’ils considèrent l’action efficace contre la violence domestique comme une notion «chargée d’idéologie».

Notre conversation dans les montagnes nous est souvent venue à l’esprit lorsque Viktor Orbán a estimé que les enfants roms «endormis» de Gyöngyöspata ne méritaient pas l’indemnisation qui leur avait été accordée par une décision judiciaire juridiquement contraignante car ils ne l’avaient été «que» parce que l’État avait offert eux seulement l’éducation ségréguée. Qu’est-ce que cela dit aux enfants roms hongrois et à la société hongroise sur la mobilité sociale, sur la responsabilité des dommages causés et sur l’exécution d’une décision de justice? Un gouvernement doit être tenu responsable, non seulement parce qu’il ne donne pas accès à un niveau d’éducation suffisamment élevé pour les enfants hongrois, mais aussi parce qu’il transmet des modèles de comportement favorisant le vigilantisme, enfreint les règles communément établies et contourne l’application de la loi car requis par l’état de droit.

Pendant et après notre conversation avec mes amis, je me suis souvent demandé si je serais ou non devenu gay plus tôt si j’avais été entouré d’une communauté acceptante et solidaire et d’un discours public rationnel, que Lilla essaie de fournir en tant que parent. Dans son monde imaginé, personne ne serait dérangé par la publication d’un livre pour enfants avec des Roms, des gays ou des personnages handicapés comme cela s’est produit récemment en Hongrie. Tout le monde pourrait vivre ensemble en paix tant que les politiciens incitant à la haine les laisseraient tranquilles.

Malgré le nombre de personnes infectées par COVID-19 atteignant 200000 et l’enregistrement en Hongrie le cinquième taux le plus élevé de décès par habitant en Europe au cours des deux dernières semaines, les pensées du gouvernement se sont plutôt tournées vers la Constitution hongroise et un amendement visant à inclure que la base des relations familiales n’est pas l’amour et le soutien mutuel, mais le mariage entre un homme et une femme.

Avec cet amendement prévu, qui était critiqué par le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe Dunja Mijatović au sujet de ses effets négatifs considérables sur les droits humains, le gouvernement veut déclarer que les personnes LGBTI ne sont que des citoyens de seconde zone en Hongrie. L’amendement touche également les célibataires et les personnes vivant en concubinage, mais il reste clair que la priorité absolue du gouvernement est d’interdire l’adoption par les couples de même sexe. En même temps, c’est une gifle pour des millions de parents seuls, de partenaires civils et de couples de même sexe. Et aussi pour des dizaines de milliers d’enfants qui sont privés de la possibilité de vivre dans un foyer aimant et qui resteront plutôt sous la garde de l’État.

Alors que les Hongrois s’inquiètent de l’aggravation de la situation des coronavirus, le gouvernement interdit les manifestations en déclarant l’état d’urgence et en introduisant des restrictions épidémiques. Tout comme en mars, lorsqu’elle a interdit la reconnaissance légale du genre des personnes trans, elle souhaite également introduire une série de mesures, allant de la modification des règles électorales à la transparence des finances publiques et aux restrictions d’adoption, susceptibles de porter atteinte aux droits humains.

Les Hongrois ne peuvent même pas aller manifester dans les rues et faire entendre leur voix. Autant Orbán montre son côté dur à Bruxelles en opposant son veto au budget septennal de l’UE, il montre en même temps sa faiblesse chez lui: les Hongrois désapprouvent en fait le veto. De plus, le gouvernement est faible car il n’entame pas un véritable dialogue social avec les citoyens sur ces questions car il a peur de faire face à la réalité sociale de la Hongrie d’aujourd’hui: le fait que des centaines d’enfants heureux vivent dans des familles arc-en-ciel ou que des millions de Hongrois vivent en cohabitation.

Selon un sondage d’opinion commandée par Kantar Hoffmann et la Rainbow Mission Foundation, la majorité des Hongrois (78%) conviennent que chacun a le droit d’aimer librement qui il veut – quelle que soit son orientation sexuelle – sans être victime de discrimination.

En mars, dans un article sur le site Web d’informations capturé depuis par le gouvernement index.hu, J’ai soutenu que les Hongrois ne laisseraient pas le gouvernement gouverner avec haine et s’emparer du discours public. Aujourd’hui, notre message de solidarité est tout aussi pertinent, et nous devons nous unir pour que le pouvoir de l’amour l’emporte sur l’amour du pouvoir.

Le moment est venu de montrer ici et maintenant que nous ne permettrons pas que la haine et l’exclusion poussées par notre gouvernement nous privent de nos vies et de nos opportunités.

Je suis en colère et déçu: en tant que défenseur des droits humains, en tant que citoyen hongrois et en tant qu’homosexuel. Beaucoup d’entre nous en Hongrie ressentent la même chose et nous pensons que nous pouvons faire beaucoup pour arrêter l’agression et la haine alimentées par le gouvernement. Et les décideurs de Bruxelles et des capitales européennes peuvent faire beaucoup aussi; d’abord et avant tout, en veillant à ce que des mécanismes efficaces soient créés et mis en œuvre avec rigueur pour faire respecter l’état de droit et protéger les droits de l’homme consacrés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Si nous le faisons tous, et pas seulement tracer nos propres lignes rouges, mais agir si elles ont déjà été franchies, je suis sûr que, contrairement à moi, aucun petit-fils de Viktor Orbán ne doit grandir dans un monde où il doit douter. de sortir ou non à leur grand-père.

Dávid Vig est directeur d’Amnesty International Hongrie

_____________

