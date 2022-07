La Honda Civic Type R 2023 ne répare pas ce qui n’est pas cassé

Après un douloureusement long taquiner, Honda a finalement dévoilé la Civic Type R 2023 mercredi. Et bien que nous soyons évidemment ravis de rencontrer la prochaine génération de la trappe chaude tueuse de géants du constructeur automobile japonais, nous devons dire que Honda est étonnamment avare avec les spécifications officielles.

Les seules données concrètes dont nous disposons actuellement sont que la Civic Type R 2023 sera propulsée par une version modifiée du moteur I4 turbocompressé de 2,0 litres de la voiture actuelle. Le CTR sera également doté d’une boîte manuelle à six rapports avec adaptation automatique du régime.

Combien de puissance et de couple le moteur produira-t-il ? Aucune idée. Honda affirme que le moteur de 2,0 litres est “encore plus puissant et réactif” que la version sortante, qui développait 306 chevaux et 295 livres-pied de couple. La seule autre information que nous pouvons voir est que le nouveau Type R roule sur des pneus Michelin Pilot Sport 4S de la série 265/30 enveloppant des roues de 19 pouces – un changement intéressant, puisque le Type R sortant roulait sur des pneus 245/30 plus étroits. avec des roues plus larges de 20 pouces. (Il pourrait s’agir d’un ensemble roue/pneu aux spécifications européennes ou japonaises, pour ainsi dire.)

Honda



En ce qui concerne les mises à niveau du châssis, Honda dit simplement que le Type R a “des performances de suspension et de direction améliorées” et, comme le modèle sortant, le matériel de freinage provient de Brembo. La forme à hayon du CTR est beaucoup, beaucoup plus propre qu’auparavant, mais comporte toujours une grande aile et l’échappement à trois embouts super cool de Honda.

Le langage intentionnellement vague entourant les débuts de la Civic Type R nous semble en fait une bonne chose. Honnêtement, Honda pourrait mettre le moteur et le châssis de l’ancienne voiture sous la carrosserie de la nouvelle voiture, appelez-le un jour et nous serions parfaitement heureux. La Type R sortante est l’une des voitures les plus performantes que l’argent puisse acheter, et nous serions ravis si la nouvelle ne perdait pas une once de ce moxie.

À l’intérieur, la Type R 2023 bénéficie de toutes les améliorations de la Civic de 11e génération, y compris une conception épurée du tableau de bord et de la console centrale et de nombreuses nouvelles technologies. Le groupe d’instruments numériques de 10,2 pouces et l’écran d’infodivertissement de 9 pouces de la Civic Hatchback semblent être conservés, probablement avec le même sans fil Apple Car Play et Android Auto capacités. Il s’agit d’un Type R, alors recherchez des sièges fortement renforcés et un pommeau de levier de vitesses en métal qui vous brûlera la paume les jours ensoleillés.

Il ne sera pas surprenant que Honda n’ait pas publié d’informations sur les prix, mais attendez-vous à ce que la Civic Type R 2023 démarre autour de 40 000 $. (Le Type R 2021 est arrivé à 38 910 $, destination comprise.) Nous aurons probablement le PDSF final – ainsi que tous les autres détails – juste avant que le Type R ne frappe les concessionnaires cet automne.