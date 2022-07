La Honda Civic Type R 2023 fera ses débuts le 20 juillet

Il y a des trappes chaudes, et puis il y a la Honda Civic Type R. Cette merveille turbocompressée gagne le statut de Saint-Graal parmi les voitures de performance compactes parce qu’elle est tellement bonne à conduire tout en étant pratique, confortable et même relativement abordable. C’est pourquoi nous sommes ravis des débuts de la toute nouvelle Type R, une voiture qui a été taquinée pendant des mois. Mais il semble que nous n’aurons pas à saliver beaucoup plus longtemps, car Honda a confirmé lundi qu’il présenterait la nouvelle Civic Type R le mercredi 20 juillet.

Que sait-on du nouveau Type R ? Presque rien. Il sera basé sur la nouvelle Civic à hayon, ce qui signifie qu’il aura un design beaucoup plus mature que son prédécesseur surdimensionné, bien que l’aile géante requise restera évidemment. Nous avons vu la nouvelle Civic Type R essais sur le circuit de Suzuka au Japon (où il a établi un nouveau record du tour) et Le tristement célèbre Nürburgring en Allemagneet ça a l’air aussi rapide que ça – comme il se doit.

Honda avait précédemment déclaré que la nouvelle Type R serait la Civic « la plus performante » de la société, bien que cela va sans dire. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le nouveau Type R utilisera une version modifiée du moteur turbo I4 de 2,0 litres de la voiture actuelle, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à au moins 306 chevaux et 295 livres-pied de couple. Une transmission manuelle à six vitesses avec correspondance du régime sera presque certainement proposée, et la traction avant devrait également rester.

Pour le scoop complet, revenez le 20 juillet. Honda dévoilera la Civic Type R en ligne à 19 h HP (22 h HE).