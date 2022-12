La Honda Battle Of The Bands 2023 aura lieu dans l’État de l’Alabama

Attention historiquement aux diplômés et supporters noirs des collèges, il y a de l’excellence en route et ça descend en Alabama.

Honda Battle of the Bands (HBOB), la première vitrine de fanfares du pays, se tiendra pour la première fois sur un campus HBCU de l’Alabama State University. La célébration annuelle revient EN DIRECT et via Livestream sur 18 février 2023, pour sa 18e édition.

Après 100 000 votes en ligne dans tout le pays et après des ajouts du comité HBOB, le HBOB Invitational Showcase 2023 présentera des performances énergiques des six groupes suivants :

Powerhouse of the South de l’Université d’État de Savannah – 7e apparition

De plus, chaque HBCU représentée par les six groupes recevra une subvention institutionnelle de Honda pour soutenir leurs programmes d’éducation musicale, ainsi qu’un voyage tous frais payés au Invitational Showcase.

Pour couronner le tout, comédien légendaire, animateur de radio primé et ancien de l’ASU Ricky Smiley servira d’hôte pour l’événement en direct HBOB 2023. Loni Amourl’animatrice, comédienne, actrice, auteur et ancienne élève de l’Université Prairie View A&M, lauréate d’un Emmy et deux fois NAACP Image Award, animera la diffusion en direct.

“C’est un honneur d’accueillir l’événement emblématique Honda Battle of the Bands, qui a une longue histoire d’inspiration et d’énergie pour les fans de musique et de culture noire à travers le pays”, a déclaré Smiley. “HBOB est une expérience unique pour ces étudiants musiciens talentueux et sera une journée inoubliable pour tout le monde.”

Comme vous pouvez l’imaginer, les dirigeants de HBOB sont ravis d’apporter la vitrine sur le campus de l’Alabama State University et le président de l’ASU est également ravi.

« Félicitations à tous les finalistes ! Honda est ravie de poursuivre la tradition HBOB de réunir des étudiants, des anciens et des fans pour reconnaître les talents de ces fanfares et équipes de danse spectaculaires », a déclaré Yvette Hunsicker, vice-présidente de la responsabilité sociale des entreprises et de l’inclusion et de la diversité chez American Honda Motor. Co., Inc. «Depuis plus de 30 ans, Honda soutient les HBCU dans leur rôle unique et essentiel de fournir un enseignement supérieur et des opportunités d’avancement à la communauté noire, donc accueillir HBOB sur un campus HBCU pour la première fois, c’est comme rentrer à la maison.

“Nous sommes très heureux d’accueillir la vitrine Honda Battle of the Bands 2023 et de créer une atmosphère animée de fierté et de culture HBCU sur le campus de l’Alabama State University”, a déclaré le président de l’ASU, le Dr Quinton T. Ross, Jr.