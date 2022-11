La Honda Accord 2023 lance des mises à jour hybrides et une technologie de tableau de bord alimentée par Google

Honda n’a pas encore freiné la berline intermédiaire. En fait, son pied corporatif accélère avec précaution avec le lancement de la nouvelle Honda Accord 2023. Entrant maintenant dans sa 11e génération, l’Accord sort avec un nouveau design extérieur minimaliste, le plus grand écran de tableau de bord de l’histoire de la marque, une technologie alimentée par Google et une concentration accrue sur ses modèles hybrides.

Écran de 12,3 pouces avec Google intégré

L’un des plus grands changements apportés à l’Accord se trouve dans le tableau de bord des modèles hybrides où les ingénieurs ont équipé la berline d’un écran d’infodivertissement massif de 12,3 pouces – le plus grand écran de Honda à ce jour. Le grand écran est doté de la connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay.

La version haut de gamme Touring va encore plus loin en passant à un nouveau logiciel avec Google intégré. Google Maps est le principal logiciel de navigation connectée avec stockage hors ligne pour les longs trajets. Google Assistant avec la reconnaissance des mots chauds “Hey Google” prend le relais pour une commande vocale améliorée, tandis qu’une version organisée du Google Play Store propose des applications multimédias compatibles avec le tableau de bord. Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par la connexion 5G intégrée standard de l’Accord. Le Touring comprend également un chargeur de téléphone sans fil de 15 watts et un affichage tête haute de 6 pouces.

Les modèles non hybrides passent à un écran de 7 pouces avec Android Auto et CarPlay filaires. Hybride ou non, l’Accord dispose d’un logiciel pouvant être mis à jour en direct et est livré en standard avec un tableau de bord entièrement numérique de 10,2 pouces juste devant le volant. Tous les cockpits Accord abritent également deux ports USB Type-C de 3 ampères sur la première rangée. Les modèles EX-L et Touring ajoutent une deuxième paire de ports USB-C de 3 ampères pour la banquette arrière.

Intérieur mis à jour, look simplifié

Autour du nouvel écran de l’Accord se trouve un tableau de bord simplifié qui ressemble à ce que nous avons vu récemment dans les nouveaux modèles Civic, CR-V et HR-V avec de solides éléments horizontaux et un motif sportif en nid d’abeille. Les passagers avant sont assis dans de nouveaux sièges “stabilisateurs de corps” qui revendiquent un confort amélioré et une fatigue réduite. Honda souligne qu’il a même incliné le levier de vitesses de l’Accord de 5 degrés vers le conducteur, un flex étrange dans une voiture qui est livrée en standard avec une CVT ou – dans le cas de l’Hybride – techniquement pas de transmission du tout.

Dans l’ensemble, l’Accord 2023 est plus longue de 2,8 pouces qu’auparavant à 195,7 pouces de pare-chocs à pare-chocs, ce qui se reflète et s’accentue par le capot plus long, les proportions étirées et une ligne de toit encore plus fastback que la génération précédente. Malgré la silhouette remodelée, l’Accord est toujours une vraie berline avec un coffre discret d’une capacité d’environ 16,7 pieds cubes.

Le nouvel extérieur joue la sécurité avec un design simplifié. Le look minimaliste comprend des phares angulaires à couvercle bas qui se fondent dans une calandre plus verticale. La calandre et la prise d’air inférieure comportent de longues lamelles horizontales qui soulignent la largeur de la berline. À l’arrière, le thème horizontal est repris par les feux arrière à LED qui partagent un boîtier noir brillant enveloppant.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Dans l’ensemble, le design lissé est une évolution beaucoup plus conservatrice du style déjà proche du gilet de l’Accord. Il est assez beau et vieillira presque certainement mieux que, disons, le visage de poisson-chat de la Hyundai Sonata, mais je pense que cette nouvelle esthétique est un peu trop sûre et, pire, une touche anonyme – un peu comme un Voiture GTA version d’un Accord. Je suppose que je ferais mieux de m’habituer à le regarder; Si le succès passé de l’Accord est un indicateur, Honda les vendra probablement par bateau.

Mises à jour du groupe motopropulseur hybride

Le groupe motopropulseur hybride de l’Accord présente les mêmes mises à jour d’efficacité et de performances que j’ai pu découvrir récemment sur le nouveau CR-V hybride. Le système hybride à deux moteurs de quatrième génération bénéficie d’une augmentation de couple de 15 livres-pied grâce à une reconfiguration de ses moteurs électriques de traction et de démarrage / générateur. Le couple maximal se situe maintenant à 247 lb-pi, tandis que la puissance combinée du système reste inchangée à 204 chevaux.

Le moteur à combustion à cycle Atkinson de 2,0 litres de l’hybride a également été révisé pour un fonctionnement plus silencieux et plus efficace. Pendant ce temps, une fonction appelée Linear Shift Control modifie la vitesse du moteur pour imiter le régime d’une transmission conventionnelle pendant l’accélération. Cela ressemble un peu à une caractéristique superflue étant donné le rôle principal du moteur à essence en tant que générateur pour le moteur de traction électrique et l’objectif déclaré de Honda de positionner l’Accord et les hybrides CR-V comme des tremplins préparant les clients pour ses modèles entièrement électriques comme le Prologue à venirmais je comprends pourquoi certains conducteurs préfèrent un son plus naturel.

Honda s’attend à ce qu’environ 50% des ventes d’Accord 2023 soient des exemples à propulsion hybride, ce qui comprend les niveaux de finition Sport, EX-L, Sport-L et Touring. Les modèles de base LX et EX constitueront l’autre moitié, propulsés par un quatre cylindres à essence turbocompressé conventionnel de 1,5 litre. Ce moteur voit également des mises à jour de l’année modèle 2023 visant un fonctionnement plus silencieux et une efficacité améliorée. Accouplé à une transmission à variation continue standard – qui a sa propre programmation de simulation de changement de vitesse Step-Shift – le 1.5T produit 192 ch et 192 lb-pi de couple.

Tous les conducteurs de l’Accord 2023 auront le choix entre les modes de conduite Econ et Normal sur simple pression d’un bouton, mais les opérateurs hybrides pourront également basculer entre les paramètres Sport et Individuel.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Technologie d’aide à la conduite Honda Sensing

La suite d’aides à la conduite Honda Sensing standard de l’Accord propose des fonctionnalités nouvelles et améliorées pour l’année modèle 2023. À l’avant, de nouveaux capteurs de caméra à large champ de vision (90 degrés) et radar (120 degrés) et des améliorations logicielles permettent une meilleure reconnaissance des piétons, des véhicules, des lignes et des bordures de route, des vélos, des motos et des panneaux de signalisation. Les capteurs radar du moniteur d’angle mort peuvent également voir plus loin maintenant, couvrant une portée accrue de 82 pieds.

En conséquence, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la trajectoire et l’assistance au freinage précollision devraient désormais se comporter plus naturellement sur la route. De plus, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l’assistance aux embouteillages rejoignent la suite d’aides à la conduite standard de l’Accord 2023. Au niveau de finition Touring, la commande de freinage à basse vitesse ajoute un freinage automatique avant et arrière à des vitesses de stationnement (inférieures à 10 mph).

La nouvelle Honda Accord 2023 fait ses débuts aux côtés de la nouvelle Honda Pilot 2023 cette semaine, qui devraient tous deux commencer la production plus tard cette année. Les estimations de prix, d’emballage et d’économie de carburant devraient être annoncées plus près de la date de mise en vente.